Orbán még utóvédharcot vívna Brüsszellel „gyermekvédelem” ügyben, Sulyok ehhez már nem partner

POLITIKA

„Orbán Viktor miniszterelnök levélben tájékoztatott arról, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának döntését” – kezdte hétfő délutáni Facebook-bejegyzését Sulyok Tamás köztársasági elnök, amelyben Orbán „homofób törvénnyel" kapcsolatos álláspontjára reagált.

Forrás

A nyilvános levélváltás azt követően indult el a köztársasági elnök és a bukott miniszterelnök között, hogy az Európai Unió Bírósága múlt keddi ítéletében kimondta: a magyar „gyermekvédelmi törvény” több ponton is sérti az uniós jogot. A bíróság szerint a szabályozás aránytalanul korlátozza a szexuális kisebbségekkel kapcsolatos tartalmak megjelenítését, és összemossa a homoszexualitást a pedofíliával. Emiatt a jogszabály ellentétes az EU Alapjogi Chartájával és az uniós alapszerződésekben rögzített alapértékekkel is.

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök azonban a témában kormányfői ciklusának utolsó napjaiban is elszánt utóvédharcot folytat: április 30-án írt levelében közölte a köztársasági elnökkel, hogy „Magyarország kormánya az Európai Unió Bíróságának döntését nem hajtja végre”.

Sulyok, akinek – ha Magyar Péternek hinni lehet – a napjai szintén meg vannak számlálva, azonban regnálása óta most először, körülményes nyelvezetbe csomagolva, de lényegében ellentmondott Orbánnak.

A kép illusztráció, a ChatGPT segítségével készült, Sulyok Tamás valójában nem pattintotta ki magát ennyire ilyen gyorsan.

Mint írta, bár „teljes a nemzeti konszenzus” a „gyermekek egészséges testi, lelki és szellemi fejlődéséhez fűződő jogának szigorú jogszabályi védelemben részesítésének szükségessége” mögött, ugyanakkor felhívta a miniszterelnök figyelmét arra, hogy a bíróság ítéletét követően a nemzeti jogalkotás feladata az, hogy az előírások érvényesülését összhangba hozza a „méltányos egyensúly biztosításával”.

Ennek terhét azonban finoman már a következő kormányra helyezte: amely „reményei szerint” a „társadalmi elvárások szempontjából is megnyugtató módon tesz eleget a fentieknek.”

POLITIKA sulyok tamás uniós alapszerződések magyar péter nemzeti jogalkotás Európai Unió Bírósága EU Alapjogi Charta homofób törvény magyar kormány gyermekvédelmi törvény orbán viktor
Kapcsolódó cikkek

Az EU bíróságának ítélete szerint uniós jogot sért az Orbán-kormány melegeket pedofilokkal összemosó törvénye

A melegeket a pedofilokkal összemosó jogszabály az EU Alapjogi Chartájába és az alapszerződések uniós alapértékeket kimondó részébe ütközik.

Mészáros Juli
eu

Orbán Viktor megírta Sulyoknak, hogy nem hajtják végre az EU bíróságának döntését a homofób törvénnyel kapcsolatban

Orbán szerint a bírósági ítélet figyelmen kívül hagyta Magyarország Alaptörvényét.

Fődi Kitti
POLITIKA