Rudy Giuliani, New York korábbi polgármestere kórházba került

Rudy Giuliani, New York volt polgármestere kórházba került, és „kritikus, de stabil állapotban van” – közölte Giuliani szóvivője vasárnap a Reuters szerint. További részleteket nem árultak el az állapotáról, ahogy az sem derült ki, mióta van kórházban.
Szóvivője közleményében csak annyit közölt ezen felül, hogy a most 81 éves Giuliani „egy harcos, aki eddigi életében minden kihívást rendíthetetlen erővel fogadott, és most is ugyanazzal az erővel küzd”.
Giuliani, bár New York polgármestereként lett igazán ismert, nemrég Donald Trump ügyvédjeként is dolgozott azon, hogy megsemmisítsék a 2020-as választás eredményét. Emiatt két amerikai államban is büntetőjogi vádat emeltek Giuliani ellen, aki ellen emellett rágalmazási pert is indítottak. Giuliani mindent tagadott.
Giuliani a hírek szerint legutóbb tavaly volt kórházban egy autóbaleset miatt.
