A leszerelő Orbán Gáspárnak nem kell visszafizetnie azt a pénzt, amit a honvédség a Brit Királyi Katonai Akadémián elvégzett képzésére költött

Nem kell visszafizetnie a Brit Királyi Katonai Akadémia képzési költségét a miniszterelnök épp leszerelő fiának, Orbán Gáspárnak – írta meg a hvg. Orbán 2019-ben lett katona, egy évre rá már a Brit Királyi Katonai Akadémián tanult – egyes becslések szerint a 9 hónapos képzés 40 millió forintjába kerülhetett a magyar államnak.

Orbán a leszerelési kérelmét még a választás előtt nyújtotta be, de csak április 12-e után fogadták el. A képzés árát nem kell visszafizetnie, mert a Honvéd Vezérkar főnöke által kiadott intézkedés öt év kötelező szolgálati viszonyt írt elő azoknak, akik elvégezték a képzést – normál esetben a képzések elvégzése után főszabály szerint a képzési idő dupláját szokás kötelezően szolgálati viszonyban eltölteni.

Haszán Zoltán, Takács Lili
