Az Erste Bank vezetője szerint tudják, mely törvények, mely akciók mögött milyen érdekek álltak hosszú éveken át

Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója a Portfolio konferencián elmondott beszédében azt mondta, a saját munkatársai is sokszor kérdezik, hogy mi fog történni most vajon a bankok szabályozásával, de erre ő is csak Arany Jánost idézve tudja azt válaszolni: „Repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg.”

Szerinte „itt az idő, hogy újra szakmázzunk, ne politizáljunk, lehet újra nem egyetérteni és ennek a nem egyetértésnek nem lesz retorziója. Remélhetőleg.”

Azt mondta, 5844 nap után új világra ébredtünk, most kell ehhez alkalmazkodni, nem holnap: a hibás gazdaságpolitikának ára van, mert minél tovább ül valaki rossz vonaton, annál drágább a retúrjegy. Arról is beszélt, hogy aki ott ül, az mind tudja, hogy mely törvények, mely akciók mögött milyen érdekek álltak hosszú éveken át.

Jelasity Radován a Magyar Bankszövetség elnökeként és Novák Katalin még család- és ifjúságügyért felelős államtitkárként a „családvédelmi akciótervről” tart sajtótájékoztatót a szövetség József nádor téri székházában 2020. július 22-én. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az elmúlt három év gazdasági stagnálásáról azt mondta: kiszámíthatatlan volt a beruházási környezet, rögtönző gazdaságpolitika volt, és az EU-pénzek is hiányoztak, az eddigi kormányzat pedig ezt támogatott hitelekkel próbálta kompenzálni, de ezek sem segítették a növekedést, ráadásul az állami hitelprogramok több száz milliárd forintos költsége összevethető a banki különadók mértékével.

A beruházások hiánya az egyik legnagyobb baj most a magyar gazdaságban – mondta Jelasity, aki szerint ez elsősorban nem pénz kérdése, mert „pénz van, de mindenki kivár”. Szerinte hosszú lesz a bizalmat újjáépíteni, de az első lépések már megtörténtek: a forint már a választás utáni órákban erősödni kezdett, de most, hogy napokon belül hivatalosan is megtörténik a váltás, egyenlő versenyfeltételeket, kevesebb szabályozást és szorosabb együttműködést vár el a piac az új kormánytól. (HVG)