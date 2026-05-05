Balásy Gyula a cégeivel egy „problémahalmazt” is áttolhat az államra, amely egy jogász szerint vissza sem tudja utasítani az ajánlatát

Zavarba ejtő és rengeteg kérdést felvető interjút adott hétfőn a Kontrollnak Balásy Gyula, a NER propagandamogulja. Balásy cégei, a Lounge Communications, a Lounge Event és a New Land Media 2018 óta vetélytárs nélkül tarolta le a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda tendereit, Balásy pedig 92 milliárd forintnyi osztalékot vett ki a cégekből. A vállalkozó azonban három héttel a Fidesz választási veresége után bement a leendő miniszterelnök testvére által üzemeltetett Kontroll stúdiójába, ahol egy közjegyzői okirattal a kezében bejelentette, hogy felajánlja cégeit az államnak. Azért, mert a vállalatok tevékenysége már túlmutat a piaci kommunikáción, és „jobb helyük van az államháztartásnál”.
Balásy pityergésbe forduló produkciója sok kérdést felvet. A legfontosabbak a politikai és a morális dimenzióban merülnek fel, azokról ebben a cikkben írtunk bővebben, de legalább ennyire fontos a jogi is. Ugyanis nem igazán volt korábban példa arra, hogy egy milliárdos vállalkozó felajánlja a cégeit az államnak.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Az államnak felajánlott cégeiből 92 milliárdnyi osztalékot vett ki az elmúlt években, és még így is marad 9 érdekeltsége. A rendőrség kedden délután bejelentette, hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozást indított a propagandamilliárdossal szemben.
Annak alapján kiderülne, hogyan szivattyúzhatott ki súlyos tízmilliárdokat az állami megrendelésekből Rogán Antal kegyeltje, és az is, hogy merre folytak tovább ezek a pénzek. Utána jöhetne a NER által leuralt többi piac.
A kékplakátos kampányokat gyártó cég vezetője szerint komoly szakmai tudás és emberi erőforrás van a cégeiben, és szeretné, ha ez a munka folytatódhatna, akár nélküle is. Az interjúban többször a könnyeivel küszködött.