Kivizsgálja a versenyhivatal a Indamedia-Ringier felvásárlást

„Vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az úgynevezett Indamedia-Ringier felvásárlás ügyében. A GVH úgy ítélte meg, hogy a törvény szerint nem bejelentésköteles tranzakcióval kapcsolatban felmerült ellentmondások egy versenyfelügyeleti eljárás keretében tisztázhatók megnyugtatóan” – áll a hivatal közleményében.

A 2025 október végi felvásárlás a GVH szerint nem volt bejelentésköteles, ugyanis az érintett vállalkozások együttes árbevétele nem érte el a 20 milliárd forintot. Ugyan ilyenkor nem kötelező, de lett volna lehetősége eljárást indítani a GVH-nak, ezt viszont a vásárlás idején nem tartott indokoltnak.

Most mégis azért indul az eljárást, mert idén március 2-án bejelentés érkezett a GVH-hoz, ami úgy ítélte meg, hogy az új adatok között olyan „ellentmondások és bizonytalanságok” vannak, amiket tisztázni kell egy versenyfelügyeleti eljárásban.

A hivatal hangsúlyozza, hogy a hatásköre „kizárólag az összefonódásoknak a piaci versenyre gyakorolt hatásának az értékelésére terjed ki”, és hogy a sokszínű tájékoztatással kapcsolatos kérdések vizsgálata „a versenyfelügyeleti eljárásban szakhatóságként eljáró Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának hatáskörébe tartozik”.

A Blikket is kiadó Ringier Hungary felvásárlásával az Indamedia az ország egyik legnagyobb médiavállalata lett, az utóbbi években egyre politikusabbá váló lap irányba állításával épp a választások előtt tűntek el a kritikai hangok. Ahogy azt a Blikk bekebelezéséről szóló cikkünkben írtuk, legalább tízmilliárd forintot költöttek a kiadóra, arra pedig különösen ügyeltek a felek, hogy az utolsó pillanatig titokban maradjon a hónapokig tartó tárgyalássorozat.