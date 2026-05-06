A kormányváltás után új erőre kapott a Fóti útra tervezett stadion és a Népsziget beépítése elleni tiltakozás

Budapest

Az újpesti kertvárosiak már egy ideje hadakoznak amiatt, hogy a Mol tulajdonában lévő Újpesti TE futballcsapata a Fóti út 141. szám alatti volt Tungsram-területen építené meg új stadionját. Tavaly ősszel úgy tűnt, hogy az ellenzéki vezetésű kerületi önkormányzatnak sem osztottak lapot az ügyben, mivel a kormány kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a stadionépítést.

Az Újpest-Kertvárosban élő lakók a kormányváltás miatt úgy gondolják, hogy esélyük van a döntés felülvizsgálatára. Remélik, hogy a döntéshozók figyelembe veszik: a beruházás hatásai, vagyis a megnövekedett forgalom, a parkolási nyomás, a zaj- és fényterhelés, a környezeti és egészségügyi kockázatok, valamint a kertvárosi életminőség változása a helyben élőket terhelik.

Tiltakozás egy tavaly nyári lakossági fórumon
Fotó: Keller-Alánt Ákos

Az ügyük érdekében aláírást gyűjtöttek, három nap alatt 136 környékbeli lakóét. A Trippon Norberthez címzett, Vitézy Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszternek is megküldött levelükben azt kérik a polgármestertől, hogy a képviselő-testület soron következő ülésén kezdeményezze a tavalyi, a stadion megépítését kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánító kormányrendelet felülvizsgálatát és visszavonását.

A Fóti úti egykori Tungsram gépgyár telke az épületekkel együtt Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgató érdekeltségébe került, miközben az Újpest FC a Mol Vagyonkezelő Zrt.-é lett. Ezek után döntöttek úgy Újpesten, hogy nem maradnak a régi, az első Orbán kormány alatt teljesen felújított stadionban, hanem újat építenek. És a szóba jöhető helyszínek közül pont a Hernádi érdekeltségébe tartozó nyerte el a tetszésüket. Az egykori Tungsram gyárépületeit tavaly január és április között már le is bontották, a törmelékeket ledarálták. A terület azóta így néz ki:

Az Újpesti Hírmondó híradása szerint a polgármester ezzel párhuzamosan levelet írt Budapest Főváros Kormányhivatalához. Trippon Norbert azt kérte: az új kormány felállásáig egyetlen, Újpesten tervezett kormányzati kiemelésű beruházás se kapjon építési engedélyt vagy szakhatósági hozzájárulást.

A polgármester a levélben külön kiemelte a népszigeti tervezett fejlesztést, amiről a választás előtt két nappal Vitézy Dávid is írt. Ide 3000 lakást és 56 méter magas épületeket akarnak építeni közlekedési fejlesztések és garanciák nélkül.

Budapest kiemelt beruházás trippon norbert iv. kerület aláírásgyűjtés újpest fc vitézy dávid újpest tiltakozás
