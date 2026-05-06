Négy éve nem látott szintre erősödött a forint, 360 forint alatt volt az euró ára

Szerda reggel, a piacnyitás időpontjában 360 alatt volt a forint árfolyama az euróval szemben. Az új szint azonban nem bizonyult tartósnak, a forint gyorsan 360 fölé gyengült.

A HVG cikke szerint utoljára 2022 februárjában volt 360 forint alatt az euró ára. A Tisza Párt választási győzelme után jelentősen erősödött a forint, 376 környékéről 362 körüli szintre erősödött az új kormány gazdaságpolitikájához fűződő várakozások miatt.

A forint időközben a dollárral szemben is jelentősen erősödött, most 307 forint alatt van a dollár ára. 2022 januárja, tehát az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen alacsony szinten az árfolyam.