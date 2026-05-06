Szabó Bence már nem gyanúsított

A Legfőbb Ügyészség megszüntette Szabó Bence gyanúsítotti jogállását. Erről a rendőr százados poszolt az Instagramon.

Azt írta, az ügyészség indoklása szerint a hivatali visszaélés bűntette miatti gyanúsítás idő előtti volt, és „jelenleg az is valószínűsíthető, hogy a gyanúsított célzata nem irányult jogtalan előny szerzésére vagy jogtalan hátrány okozására”.

Szabó azonban azt is írta, hogy a nyomozás nem szűnt meg, az eszközeit továbbra is ellenőrzik.

Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt nyomozója, századosa egy március végén nyilvánosságra került videóban arról beszélt a Direkt36-nak, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására kellett a Tisza Párthoz köthető informatikusok ügyében nyomoznia. Ő mondta el azt, hogy kamu pedofilváddal tartottak házkutatást két informatikusnál, akikről kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgoztak, a titkosszolgálat pedig intenzív érdeklődést mutatott irántuk. Egyikőjük, Gundalf, vagyis Hrabóczki Dániel később a 444-nek adott interjút.