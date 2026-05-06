Szabó Bence már nem gyanúsított

A Legfőbb Ügyészség megszüntette Szabó Bence gyanúsítotti jogállását. Erről a rendőr százados poszolt az Instagramon.
Azt írta, az ügyészség indoklása szerint a hivatali visszaélés bűntette miatti gyanúsítás idő előtti volt, és „jelenleg az is valószínűsíthető, hogy a gyanúsított célzata nem irányult jogtalan előny szerzésére vagy jogtalan hátrány okozására”.
Szabó azonban azt is írta, hogy a nyomozás nem szűnt meg, az eszközeit továbbra is ellenőrzik.
Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt nyomozója, századosa egy március végén nyilvánosságra került videóban arról beszélt a Direkt36-nak, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására kellett a Tisza Párthoz köthető informatikusok ügyében nyomoznia. Ő mondta el azt, hogy kamu pedofilváddal tartottak házkutatást két informatikusnál, akikről kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgoztak, a titkosszolgálat pedig intenzív érdeklődést mutatott irántuk. Egyikőjük, Gundalf, vagyis Hrabóczki Dániel később a 444-nek adott interjút.
A nyilvánosság elé áll Hrabóczki Dániel, akit Gundalf néven ismert meg az ország nyilvánossága a titkosszolgálati botrányban. A 444-nek elmondta: az Alkotmányvédelmi Hivatalban tett meghallgatáson valótlanságokat állított. Úgy érezte, hogy a Tisza összeukránozása a cél, ezért „kezébe vette az irányítást”.
A Partizánnak nyilatkozott a volt rendőrszázados, akit sokan hősnek tartanak, miután részletesen beszélt arról, milyen titkosszolgálati akció folyhatott a Tisza ellen.
Szabó Bence névvel és arccal állt bele, hogy a Tisza ellen titkosszolgálati akció zajlott. A Direkt36 erről szóló cikkének megjelenése után házkutatást tartottak a nyomozónál.