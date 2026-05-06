Versenyfelügyeleti eljárást indított a GVH a Jászai Gellérthez köthető One-nal szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a One Magyarország Zrt.-vel szemben, mivel a cég „Világ Napijegy” szolgáltatásával kapcsolatos kereskedelmi kommunikációja megtévesztheti a fogyasztókat.

A GVH gyanúja szerint a kommunikáció homályos, egymásnak ellentmondó, ezért félreérthető tájékoztatást nyújt a szolgáltatás egyes érdemi jellemzőiről. Nem teszi felismerhetővé, hogy a Világ Napijegy egyes előfizetői szolgáltatási szerződések esetében automatikusan aktiválódik. És azt sem, hogy az automatikus aktiválás esetén a telefonszolgáltatás, illetve a hang- vagy internethozzáférési szolgáltatás igénybevétele díjköteles.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása még nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás lefolytatására három hónap van, ami indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A One a NER-es 4iG leányvállalata. A Jászai Gellért vezette 4iG az elmúlt években megszerezte magának a magyar telekommunikációs és távközlési piac jelentős szeletét a Vodafone és a Digi megvásárlásával, ezekből a cégekből nőtt ki a One.