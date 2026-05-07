Az MNB-botrány miatt az Állami Számvevőszéknél is foglalt le iratokat az ügyészség

Ügyészségi nyomozók jelentek meg csütörtökön az Állami Számvevőszék épületében, hogy lefoglalják az MNB-botrányhoz kapcsolódó iratokat – írja a 24.hu.

A Központi Nyomozó Főügyészség megerősítette az információt, és azt írta, hogy „a Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön eljárási cselekményeket végzett. Az Állami Számvevőszéknél történő kutatás és lefoglalás az ügyben értékelendő iratok hiteles és strukturált formában történő egyidejű átadása céljából történt.”

Az nem merült fel bennük, hogy az ÁSZ elrejtene iratokat, arról van szó, hogy a törvény értelmében az iratokat csak így lehet átadni hivatalos személy jelenlétében. Vagyis, az ÁSZ nem érintett a botrányban, nem vizsgálják őket is.

A Központi Nyomozó Főügyészség a választás után vette át a nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodától, mert nem haladtak elég gyorsan.

Az eredeti feljelentést az MNB felújítása és az alapítvány gazdálkodása miatt egyébként az Állami Számvevőszék tette tavaly év elején, miután végzett a jelentésével. Az ügyben azóta sincs gyanúsított.

Az ÁSZ egyébként most tett egy újabb feljelentést Matolcsyék ingatlanügyei miatt.