Egymásnak ugrott a Real Madrid két sztárja, a vérző fejű Valverdét agyrázkódás gyanújával vitték kórházba az edzésről

A Real Madrid ügyeiben rendszerint jól értesült spanyol Marca szerint a csapat francia középpályása, Aurélien Tchouaméni és a szintén középpályás uruguayi Federico Valverde úgy egymásnak esett a csütörtöki edzés végén, hogy utóbbit kórházba kellett szállítani. A sportújság szerint Valverde fején véres seb tátongott, a játékos a szemtanúk szerint komolyabb agyrázkódást is szenvedhetett. A Marca arról is ír, hogy a sérülést tudomásuk szerint nem Tchouameni szándékos ütése okozta, hanem a veszekedés hevében eshetett el az uruguayi.

Az eset előzménye, hogy a két focista már a szerdai tréningen egymásnak ugrott, de akkor még csak majdnem mentek ölre. Csütörtökön a hangulat már a nulladik percben felizzott, Valverde ugyanis nem fogadta a csapattársa kézfogását, az edzésen pedig többször is szándékosan durván csúszott oda neki. Ezért a csapattársaknak már korábban is közbe kellett avatkozniuk, de a tréning végén a két játékos – már az öltözőben – ismét egymásnak esett. Ekkor történt a fejsérülés is.

A Marca szerint a durva összecsapás után azonnali csapatgyűlést hívtak össze, a két érintett ellen fegyelmi eljárás indult. A lapnak több, neve elhallgatását kérő játékos azt mondta, hogy ilyen durvát még sosem láttak az edzőközpontban.

A Real elkényeztetett sztárjainak ezen a héten közösségileg gurult el a gyógyszerük. A héten a következő hírek jöttek az edzőpályáról: Antino Rüdiger állítólag megpofozta védőtársát, Alvaro Carrerast, Kylian Mbappé pedig verbálisan, trágár káromkodásokkal esett neki az egyik segédedzőnek, aki az egymás közötti játék során befújt neki egy lest. A brit Sun szerint a csapat hat játékosa nincs beszélőviszonyban az edzővel, Alvaro Arbeloával.

Ebben a hangulatban különösen adekvát öletnek tűnik újra odavinni edzőnek a hergelés nagymesterét, José Mourinhót.