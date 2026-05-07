Palkovics ellentmond Szijjártónak, szerinte téma volt a kormányüléseken az akkugyárak szennyezése

Az ilyenfajta ügyek nyilván megjelentek a kormányüléseken azzal a kitétellel, hogy ne történjen ilyen, és ha történt, akkor találjuk meg a felelősét

– mondta Palkovics László, aki szerint a kormányüléseken többször is téma volt az akkugyárak szennyezése. A mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, aki korábban a Technológiai és Ipari Minisztériumot is vezette, a 24.hu Della podcastjának vendége volt csütörtökön.

Palkovics kijelentése azért lehet érdekes, mert Szijjártó Péter leköszönő külgazdasági és külügyminiszter a gödi Samsung-gyárnál történt szennyezésekre reagálva azt nyilatkozta, hogy ilyen ügyekkel nem foglalkozott a kormány, mivel ez a hatóság feladata volt.

A távozó kormánybiztos úgy emlékszik, miniszterként a vizsgálatokat mindig megkapta, és abban nem voltak problematikus mérési eredmények. Arra a kérdésre, hogy emlékszik-e az ügy miatt Rogán Antal és Szijjártó Péter közötti konfliktusra, azt válaszolta, hogy úgy tudja, hogy a sajtó már az ő minisztersége után történt eseményekről beszél (Palkovicsot 2022-ben váltották le). Egyébként kitart korábbi álláspontja mellett: szerinte az akkugyárak nem szennyezőbbek, mint más, veszélyes anyagokkal dolgozó iparágak.

Palkovics azt is elmondta, hogy továbbra is jó döntésnek tartja az akkumulátorgyárak létesítését, és úgy gondolja, hosszú távon jelenik majd meg a hasznuk a magyar gazdaságnak. Az akkugyárak miatt a stratégiát ellenző Nagy Mártonnal voltak konfliktusaik, amit az alábbiakkal indokolt:

Nagy Mártonnal folyamatosan voltak vitáim, (…) ő egy makroközgazdász, a nagy struktúrákat, a nagy számokat látja, én meg mérnök vagyok, aki meg érti az ipar működését.

