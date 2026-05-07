Sátoraljaújhelyen a fideszes többség leszedette Wáberer György nevét az uszodáról

Miután az ország egyik leggazdagabb embere, Wáberer György a választás előtt beállt a Tisza Párt mögé, Sátoraljaújhely fideszes többsége a jelek szerint egy kis segítséggel bosszút állt.

A Mi Hazánkos Antal Péter javaslatára ugyanis a fideszes többség megszavazta, hogy változtassák meg a Wáberer Városi Uszoda nevét. A döntés ellen tiltakozó ellenzéki képviselő, Majoros László azt írta, ez kicsinyes politikai bosszú.

A Facebook-oldalán közzétette Antal beadványát is, aki azzal érvelt, ne legyen élő személyről elnevezve közintézmény. Egyszerű és „politikamentes” nevet javasolt, innentől legyen csak „Városi Uszoda és Fürdő” a neve.

Az előterjesztés

Majoros azt írta, erről az előterjesztésről semmilyen előzetes egyeztetés nem volt, bizottsági napirendre se vették.

Posztjából kiderült, a sátoraljaújhelyi születésű Wáberer 1,5 milliárd forint TAO-támogatással járult hozzá az uszoda megépítéséhez és megújításához. Az uszodát 2024. októberében adták át. Wáberert egy évvel korábban vásárolta ki Tiborcz István a fuvarozó cégéből, akkortájt volt kormánybiztos is.

Az egyik helyi lap beszámolója szerint az uszodaátadón Szamosvölgyi Péter fideszes polgármester mellett ott volt Schmidt Gábor sportért felelős államtitkár is.

„A névadó az átadón elmondta, hogy ezzel a támogatással szeretett volna valamit visszaadni szülővárosának mindabból, amit gyermek- és ifjúkorában kapott a közösségtől. Wáberer külön köszönetét fejezte ki a város polgárainak, amiért a létesítményt róla nevezték el.”

Majoros szerint az, hogy a testület levetette Wáberer nevét, azt üzeni, hogy „Sátoraljaújhelyen a hála és a megbecsülés nem elv, hanem pártpolitikai lojalitás kérdése: amíg »jó oldalon« állsz, ünnepelnek, ha kritikát fogalmazol meg, törlik a neved. Egy ilyen gyakorlat elriaszt minden komoly támogatót, rombolja a város jó hírét, és kicsinyes politikai bosszúvá alacsonyítja egy közösségi létesítmény nevét.”

Majoros tüntetést szervez a változtatás miatt, követeli, hogy a testület vonja vissza a döntést, és ne használja politikai fegyverként a közintézmények és sportlétesítmények elnevezését. A polgármester egyelőre nem posztolt az ügyről. A képviselőtestület egyébként pont a csütörtöki ülésén tárgyalta a Wáberer Városi Uszoda éves beszámolóját. A Fidesznek egyébként a polgármesterrel együtt 9 képviselője ül bent a testületben, a Mi Hazánknak egy.