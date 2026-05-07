Szingapúr megengedi, hogy a tanárok testi fenyítést alkalmazzanak a 9 évesnél idősebb diákokkal szemben

Szingapúr oktatási minisztere megerősítette, hogy a tanárok bizonyos esetekben testi fenyítést is alkalmazhatnak a rendbontó diákokkal szemben. „Tekintettel a helytelen viselkedés súlyosságára, amikor az összes többi intézkedés már nem megfelelő, iskoláink fegyelmi intézkedésként alkalmazhatják a nádpálcázást” – mondta Desmond Lee kormánypárti politikus kedden a parlamentben. Jövő évtől kezdve a tanároknak ugyanis lehetőségük lesz a 9 évesnél idősebb gyerekeket ilyen formában is megbüntetni.

„Szigorú protokollokat követnek a diákok biztonságának garantálása érdekében. Például a botozást az igazgatónak kell jóváhagynia, és csak erre felhatalmazott tanárok alkalmazhatják” – mondta. Hozzátette: az iskoláknak figyelembe kell venniük a diák érettségét, illetve azt, hogy ez a fajta büntetés segít-e a diáknak tanulni a hibájából.

Fotó: ROSLAN RAHMAN/AFP

Az Oktatási Minisztérium honlapján közzétett irányelvek szerint csak a fiú diákokat lehet bottal büntetni. „A testi fenyítés csak fiúk esetében alkalmazható fegyelmezési lehetőség, súlyos bűncselekmények esetén, csak végső esetben, ha feltétlenül szükséges” – áll a dokumentumban.

Az elmúlt évtizedekben a világ számos részén egyre ritkábbá vált a testi fenyítés az iskolákban. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint azonban világszerte a gyermekek negyede-fele tapasztal testi fenyítést az iskolákban, és a gyakorlat megszüntetését szorgalmazzák.

„A gyermekek testi fenyítésének következményei egy életen át kihathatnak, és alááshatják a fizikai és mentális egészséget” – áll a WHO 2025 augusztusában közzétett jelentésében. E szerint a gyerekek testi fenyítése többszörös veszélyt hordoz magában, és semmilyen előnnyel nem jár sem a gyerekek, sem a szülők, sem pedig a társadalom számára. (CNN)