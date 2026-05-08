Bonnie Tyler mesterséges kómában van egy sürgősségi műtét után

Szerdán derült ki, hogy walesi énekesnőt, Bonnie Tylert egy sürgősségi beavatkozás miatt a portugáliai Faróban, egy az otthonához közeli kórházba szállították. Szóvivője közlése szerint a 74 éves énekest az orvosok „mesterséges kómába helyezték, hogy elősegítsék a felépülését”.

A Guardian azt írja, szóvivője közleménye szerint az énekesnőn „sürgősségi bélműtétet” kellett végezni, de az okokat nem részletezte, csak annyit közölt, hogy a műtét jól sikerült.

Tyler – akinek valódi neve Gaynor Hopkins –, a 80-as években vált világszerte híressé a Total Eclipse Of The Heart című kislemezének megjelenésével, amit most mindannyian meg is hallgathatunk: