Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter

„A magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Dr. Görög Mártát

kértem fel igazságügyi miniszternek” – írta Magyar Péter a legfrissebb Facebook-bejegyzésében.

A leendő miniszterlnök tájékoztatása szerint Görög „tudományos tevékenysége mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság Akkreditációs Kollégiumának elnökeként a felsőoktatás minőségbiztosításában is vezető szerepet játszik. Miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen, és a jogszabályok elfogadását érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg.”

„Dr. Görög Márta hazánk egyik legkiválóbb jogászprofesszora, a Magyar Jogász Egylet Elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja” – folytatja Magyar.

„A következő időszak egyik legfontosabb célja annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen működjenek. A TISZA-kormány igazságügyi miniszterére vár azon jogi feltételek megteremtése is, amelyek lehetővé teszik a Magyarországnak járó uniós források felszabadítását és hazahozatalát. Ezen célok elérését segíti majd Dr. Görög Márta felkészültsége, stratégiai szemlélete, kiemelkedő rendszerépítő és intézményvezetői tapasztalata”

Csütörtökön derült ki, hogy a korábban bejelentett Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora visszalép a miniszteri jelöléstől. Magyar Péter a múlt héten jelentette be, hogy őt jelölik az Igazságügyi minisztérium irányítására. Mivel Melléthei-Barna tavaly szeptemberben feleségül vette Magyar Péter húgát, és azóta közös gyerekük is született, az ellenzék nepotizmussal kezdte vádolni az alakuló kormányt.

Melléthei-Barna Márton a Parlamentben. Fotó: Németh Dániel/444

A közleményben Melléthei-Barna ezekre a kritikákra reagálva azt írta, hogy az igazságügyi miniszteri pozícióra való jelölése hatalmas megtiszteltetés volt számára, „és egyáltalán nem a fél éve fennálló rokoni, vagy az évtizedek óta fennálló baráti kapcsolatnak szólt”. De belátta, hogy a miniszterelnökkel fennálló rokoni, baráti kapcsolata most nem segíti a társadalmi konszenzus növelését „a jogállam és az igazságtétel mögött”.

Melléthei-Barna pénteken, a Válasz Online-nak adott interjúban arra a kérdésre, hogy visszalépésében szerepet játszott-e, hogy még Tisza-szavazók között is sokan tartottak attól, a vejek világa után a sógorok világa jön azt válaszolta: „természetesen érzékeltem a kérdésében említett és a közvéleményben valóban megjelent, ámde teljesen hamis percepciót. Azért, hogy a Tisza-kormány teljesen tiszta lappal indulhasson, s a nepotizmusnak még a látszata se vetülhessen rá, illetve, mert nekem a hazám sokkal fontosabb bármilyen pozíciónál, a visszalépés mellett döntöttem.”