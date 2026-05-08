Minden várakozást alulmúlóan rosszul kezdte az évet a Mol

Péntek hajnalban közzétette első negyedéves jelentését a Mol. Az olajtársaság eredménye a legtöbb fontos mutatóban jócskán elmaradt az egy évvel korábbitól is, az elemzők által várttól is.

A vállalatcsoport 212 millió dolláros adózás előtti nyereséget ért el, amiben a közleményük szerint a magasabb szénhidrogénárak kedvező hatásait ellensúlyozta a nyersolaj-ellátás volatilitása és az árszabályozások kedvezőtlen hatása. Az adózás előtti eredmény a tavalyi első negyedéves 546 millió dolláros értéknek a felét sem érte el, illetve elmaradt az elemzői várakozásoktól is.

Szintén elmaradt a várakozásoktól és a tavalyi szinttől az egyik legfontosabb mutató, a csoportszintű EBITDA. A kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti, az alapvető működési jövedelmezőséget mérő eredmény a tavalyi 830 millió fölöttinél 25 százalékkal kevesebb, 626 millió dollár lett, míg az elemzők 695 millióra számítottak.

A Portfólió gyorselemzése szerint az elmúlt időszakokhoz képest kimondottan gyenge negyedévet zárt a Mol. A társaság közleményében is úgy fogalmazott Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató a számokat értékelve, hogy „a tavalyi évet meghatározó geopolitikai bizonytalanságok, ellátásbiztonsági kihívások és kormányzati beavatkozások az első negyedévben tovább erősödtek”. Példaként sorolta fel az iráni konfliktust, a Barátság kőolaj-vezeték leállását, valamint a régió-szerte bevezetett árszabályozásokat, amik együtt „próbára tették ellenálló képességünket”.