Robert Fico Moszkvába utazik a győzelem napi ünnepségekre, nem vesz részt a katonai díszszemlén, viszont átadhatja Putyinnak Zelenszkij üzenetét

Moszkvába utazik Robert Fico szlovák miniszterelnök a második világháború lezárásának évfordulóján, ugyanakkor nem vesz részt a katonai díszszemlén a Vörös téren, csak virágot helyez el az ismeretlen katona sírján. Erről Rastislav Chovanec szlovák külügyi államtitkár beszélt egy bizottsági ülésen.

„Emellett találkozik az orosz elnökkel is, átadhatja az ukrán elnök üzeneteit, akivel egy hét alatt kétszer is beszélt. Továbbá értékes információkhoz juthat az orosz elnöktől azzal kapcsolatban, hogy ő hogyan látja a háború lezárásával kapcsolatos törekvéseket”

– mondta Chovanec.

Oroszországban május 9. a győzelem napja, ilyenkor nagyszabású katonai felvonulások és állami ünnepségek vannak Moszkvában. Ezeken az orosz-ukrán háború kitörése óta nem vesznek részt uniós állam-, és kormányfők, leszámítva Robert Ficót, aki tavaly is ott volt, amit az európai partnerek nem néztek jó szemmel.

Ugyanakkor Fico az elmúlt időszakban nyitott az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij felé, Jerevánban élőben is találkoztak, és Fico megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozási törekvéseit. Nemrég pedig Andrej Babiš cseh miniszterelnökkel és Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen arról posztolt, hogy nagyon várják a negyedik muskétást, Magyar Pétert, és a V4-ek újjáéledését.

Ficót elkíséri Marek Estok szlovák külügyi államtitkár és Tibor Gaspar, a pozsonyi parlament alelnöke is.

A szlovák hírügynökség szerint a kormánygép Csehország és Németország légterén át, majd nemzetközi vizek felett haladva repül célállomására. Lengyelország és a balti államok nem adtak engedélyt a szlovák kormánygépnek a légterükön való átrepülésre.

Robert Fico moszkvai útját és Vlagyimir Putyinnal tervezett találkozóját hangosan bírálták szlovák ellenzéki pártok. A liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) „a szövetségesek arcul köpésének” nevezte, a progresszív-liberális Progresszív Szlovákia (PS) szerint pedig az út károsítja Szlovákia nemzetközi megítélését, csökkenti az ország hitelességét európai partnerei előtt, valamint „az agresszor cinikus legitimálását” jelenti. (via bumm.sk, MTI)