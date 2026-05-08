Vizsgálat indult a Real Madridnál, miután összeverekedett egymással Valverde és Tchouaméni

Vizsgálat indult a Real Madridnál, miután összekülönbözött egymással Valverde és Tchouaméni. A csapat francia középpályása, Aurélien Tchouaméni és a szintén középpályás uruguayi Federico Valverde úgy egymásnak esett a csütörtöki edzés végén, hogy utóbbit kórházba kellett szállítani. A sportújság szerint Valverde fején véres seb tátongott, a játékos a szemtanúk szerint komolyabb agyrázkódást is szenvedhetett. A Marca arról is ír, hogy a sérülést tudomásuk szerint nem Tchouameni szándékos ütése okozta, hanem a veszekedés hevében eshetett el az uruguayi.

Federico Valverde a pályán. Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

Azóta kiderült, Federico Valverde fejsérülést szenvedett, így nem léphet pályára vasárnap, a spanyol labdarúgó-bajnokság barcelonai rangadóján. A fővárosi klub közlése szerint az uruguayi középpályásnak 10-14 napig pihennie kell, az eset miatt pedig fegyelmi eljárás indult a két játékossal szemben. Sajtóértesülések szerint Valverdét, akit elkísért Álvaro Arbeola vezetőedző, a Real Madrid edzőközpontja közelében lévő kórházban látták el, ahol több öltéssel varrták össze az arcán keletkező sebet.

Aurelien Tchouameni Fotó: RONNY HARTMANN/AFP

A két futballista már szerdán összeszólalkozott, majd a vita csütörtökön az edzésen és utána az öltözőben is folytatódott. Helyi lapok úgy tudják, hogy Valverde nem volt hajlandó kezet nyújtani a francia középpályásnak, miután szabálytalankodott vele.

Az uruguayi játékos, aki az öltözőben sérült meg, Instagram-oldalán annyit közölt, hogy egy csapattársával történt összeütközésről van szó, ami az együttes nehéz helyzete és az ebből adódó frusztráció miatt alakult ki. Azt is hozzátette, hogy nem volt verekedés, a „vitában” véletlenül nekiesett egy asztalnak. Egyúttal sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Amennyiben a Real Madrid az el Clássicón nem győzi le a Barcelonát, a katalán csapat már vasárnap bajnok lesz.