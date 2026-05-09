Amikor a Milan–Benfica fontosabb volt a miniszterelnök megválasztásánál

Az elmúlt hetek, hónapok eseményei döntik el igazán, de talán nem túlzás már most rendszerváltásról beszélni. Nézzük, hogy számoltak be a címlapok az előző, 1990-es rendszerváltásról, egészen pontosan Antall József miniszterelnökké választásának napjáról. Erre a napra esett amúgy a BEK-döntő (Milan–Benfica 1-0) is, ennek, mint látni fogják, lesz még jelentősége. Most ez nem így lesz, Magyar Péter megválasztásának napjára egy Magyar Kupa-döntő, Ferencváros-Zalaegerszeg esik csupán.

Ami most egy nap alatt lezajlik, azt 1990-ben hetekre elhúzták. Május 2-án alakult meg az új parlament, másnap megbízták kormányalakítással Antall Józsefet, akit csak május 23-án választottak meg miniszterelnöknek.

A legnagyobb példányszámú napilap, a fejlécében ekkor még szocialista Népszabadság nem ünnepelte túl a győzteseket, és akkor még finoman fogalmaztunk. Hangsúlyos ellenzéki vélemények, és egy interjú a kardigános/pulóveres Lengyel László politológussal.

Egészen más karaktert adott a napnak a Magyar Nemzet. A jobboldali napilap címoldalát a tudósítás és egy publicisztika tette ki. A vezércikk végkicsengése a következő évtizedek történelmének ismeretébe túlságosan is pozitív volt: „A földkérdést leszámítva a leglényegesebb stratégiai pontokon aligha van mélyrehatóellentét a mértékadó kormánypárti és ellenzéki felfogások között. Ami egyfajta biztatás is lehet a jövőre nézve e történelmi pillanatban, amely után a kérlelhetetlen hétköznapok következnek.”

A liberálissá lett egykori kormánylap, a Magyar Hírlap a címlap felét szentelte a rendszerváltásnak. Egy szikár összefoglalót olvasható a nap eseményeiről, és jutott hely a címlapon egy izraeli vérengzés következményeinek, a korrupt vállalatvezetők megbüntetésének (hahaha) és az észtországi oroszok elégedetlenségének. Mellesleg ezek olyan témák, amikről sajnos manapság is lehetne cikket írni.

A Pesti Hírlap, amelyik megadta Antall József frissen megválasztott miniszterelnöknek a kért 100 napos türelmi időt, a címoldalon egy összefoglalóval jelentkezett. „A rövid szünet után bemutatkozott az új kormány, majd eskütételre került sor. A közvélemény nem láthatta egyenes közvetítésben ezeket a pillanatokat, mert a TV 1 -ben éppen elkezdődött a BEK-döntő közvetítése. A TV 2 sem szakította meg programját. H a csendben is, ha nem is élő közvetítésben – megalakult az új kormány. A felelős kormány.”

Nem bánt kesztyűs kézzel az új kormánnyal a Népszava, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének egykori lapja, ami ekkorra már a pluralizmus jegyében a fejlécében azt hirdette: a magyar szakeszervezetek lapja. A kormánypragram kritikájára helyezték a hangsúlyt, és akkor még finomak voltunk.

A korabeli bulvárlap, a Mai Nap címoldalán minden elfért. A felelős magyar kormány tablója éppúgy, mint Zalatnay Sarolta, aki mindent Cicciolinára akart kenni, történelmi sírásóriport és izraeli emberkereskedők.

(Címlap- és borítókép: Fortepan / Szigetváry Zsolt)