Gulyás Gergely: A Fidesz normális ellenzékként fog viselkedni

„A Fidesz–KDNP-frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fogunk viselkedni, ami újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben” – posztolta az Országgyűlés szombati alakuló ülése előtt a Facebookra Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője.

Azt írta, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, a Tisza kampányígéreteit viszont számon kérik.

„Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy az elért eredményeket a kormány ígérete szerint őrizze meg: a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését”

– fogalmazott, a képviselőknek pedig jó munkát kívánt.

Gulyás Gergely
Fotó: Németh Dániel/444

Szombaton megalakul az új Országgyűlés, amit egésznapos programsorozat kísér, a részleteket ebben a cikkben szedtük össze. A 444 természetesen mindenhol ott lesz, bent is, kint is, percről percre tudósítással, videós riportokkal és egyéb izgalmakkal készülünk mi is ezen a hosszúra nyúló napot, úgyhogy érdemes lesz minket követni!

