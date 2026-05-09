Letette az esküt az új Országgyűlés, Sulyok gratulált a Tiszának, Orbán nem volt jelen

Újabb szünet következik
Most jön az országgyűlés elnökének titkos megszavazása. A jelölt Forsthoffer Ágnes. Negyven perc szünet következik.
Megalakul az új országgyűlés, megválasztják miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a Parlament épületében és a Kossuth téren is beszédet mond.
A Tisza Párt egész napos népünnepélyt hirdetett a Kossuth térre, így kint is követni lehet majd a nap történéseit.
Karácsony Gergely főpolgármester 13 órától tartja meg a Hála nektek! néven futó fővárosi rendszerzáró rendezvényt a Rakparton, a Lánchídnál.
Orbán Viktor az új miniszterelnök megválasztása után a Karmelitából a Lendvay utcai Fidesz-székházba teszi át székhelyét, és frissítgeti a Nemzeti Sportot és a Vadhajtásokat.
Ruszin-Szendi Romulusz leendő honvédelmi miniszter szerint elmondhatatlan érzés most itt lenni a parlamentben, felemelő az eskütétel. Arról beszélt, felhívta egy volt fideszes polgármester, megkérdezte, hogy miben lesz más, mint korábban, mire azt mondta, „már más, hiszen felhívtál. Fel mertél hívni, és nem kell félned a sajátjaidtól. Szabadok vagyunk, boldogok vagyunk, elkezdünk építkezni.”
Ennyit akart elmondani, azt hiába kérdeztük tőle, hogy ki lesz az új vezérkari főnök.
Ők mind fellépnek ma a Kossuth téren, ahogy ez az imént kiderült a Magyar Péter Facebook-oldalán futó élő közvetítésből.
A Kossuth téren egy üvegkalitkából szórakoztatták a parlamenti ülés szünetében unatkozó nézőket, többek között azzal, hogy drónfelvételeket mutattak a Parlament épületéről, a Kossuth téren bulira várakozókról, miközben olyan információkat is kaphattunk, miszerint fellép ma nemcsak ifjabb Balázs Elemér és Szekeres Adrien, de hamarosan Caramel is, aki a Szállok a széllel című dalt fogja elénekelni.
A hangulatot ezután azzal próbálták fokozni, hogy közölték: lesz egy meglepetés dal is, ami egy „szívet melengető pillanat” lesz. Nem árulták el, hogy milyen dal és ki adja majd elő, annyi mondtak csak, hogy az előadót „mindannyian nagyon szeretjük, ő egy nemzeti kincs, és a hangszer, amin a legtöbbet játszik, az egy zongora”.
„Nagyon nehéz helyzetünk lesz, de meg fogjuk oldani” – mondta az egyik szünetben Kármán András, leendő pénzügyminiszter az újságíróknak. Arról beszélt, az első dolguk az lesz, hogy pontosan megnézzék a helyzetet, mert mindenféle számokat látni. Aztán egy új, felelős pótköltségvetést terjesztenek be idénre, és más alapokon fogják megtervezni a jövő évit.
Arra nem válaszolt, hogy mikorra várható a költségvetés. A politikusokat az úgynevezett Piros társalgóban lehet elkapni, a kordonok mögül.
Hankó Balázs tűnt az egyetlen vidám embernek, pedig a 17 milliárdos feketekassza működtetője a mi kérdéseinknek annyira nem örült.
Az esküokmányokat ellenőrizék, szabályszerűek voltak, taps.
Igaz-e az, hogy szíve szerint visszament volna a civil világba, és legszívesebben már fel se vette volna a mandátumát? – kérdeztük Gulyás Gergelytől. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter a közös bölcsesség szerint most az volt a legjobb, ha ő vezeti a Fidesz frakcióját. Orbán Viktor és mások is erre kérték. Ezért vállalta el, de csak egy évre a frakcióvezetést.
Sándor Fegyir ukrán nagykövet is itt van a parlamentben, megkérdeztük, mire számít az új kormánytól, milyen lesz a viszony a két ország között. Pár magyar szóval válaszolt: „szép ember, szép parlament és Tavaszi szél”, mondta nevetve, majd távozott.
Eljött az alakuló ülésre Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke is, aki nem válaszolt arra a kérdésre, hogy lemond-e. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész sem kommentálta Magyar Péter követelését.
Ők május 31-ig kaptak határidőt a távozásra, különben alkotmánymódosítással távolítják el őket a hivatalukból, ahogy Sulyok Tamás köztársasági elnököt is.
A meghívottak között vannak a leendő miniszterelnök szülei és a három gyereke és az egyik testvére, valamint további rokonok is.
A Fidesz-frakció tagjai nem túl jókedvűen ültek be a parlament alakuló ülésére, erről árulkodik kollégánk fotója az ülésteremből. Lázár János kerek-perec meg is mondta kérdésünkre, hogy szíve szerint nem itt lenne, de erről nem ő döntött. A búskomor fideszesekről készült kép különösen akkor kontrasztos, ha megnézzük, milyen hangulatban voltak az akkori fideszes frakciótagok 2024 februárjában. Akkor és most cikkünk itt olvasható.
Az esküokmányokat vizsgálják, nagyjából 20 perc szünet következik.
A köztársasági elnök szívből gratulált a megválasztott képviselőknek és a nemzetiségi szószólóknak.
A miniszterelnök személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot, mondta, ezért felkérte „Magyar Péter urat”, aki a felkérést elfogadta.
Nem sokkal azután, hogy Medgyessy Péter 2002-ben letette a miniszterelnöki esküt, kipattant a D-209-es botrány. kiderült, hogy Medgyessy SZT-tiszt volt. Azt mondta, kémelhárító volt „a magyar gazdaság védelme területén 1977 és 1982 között”, és állította, a hazát szolgálta. Azt tagadta, hogy jelentett volna a szovjeteknek.
Medgyessy a mai alakuló ülésre is eljött, megkérdeztük, mit szól ahhoz, hogy a Tisza nyilvánosságra hozza az ügynökaktákat. Azt mondta, az esete után közvetlenül ő is megpróbálta előterjeszteni, de a parlamentben nem kapta meg a szükséges támogatást.
„Ebből az is következik, hogy én azt gondolom, hogy semmi baj nincs abból, hogyha ezt nyilvánosságra hozzák, sok hasznos sincs belőle őszintén szólva.”
Megkérdeztük, hogy miért, mire annyit mondott, „miért lenne?” Arra, hogy ez nem hozhat-e tisztánlátást, újabb kérdéssel válaszolt. „Tisztánlátást? 80 éves emberektől?”
Megkérdeztük, hogy róla kiderülhet-e még valami, amire azt mondta, róla nagyon sok minden kiderült, de biztos derülhet ki még mindig valami.
Az MSZP és a DK kieséséről azt mondta, „borzasztóan hiányzik a parlamentből egy baloldali párt”. A Fidesz szerinte megérdemelten bukott ekkorát. Orbánnal nem beszélt a bukás óta.