Képek a rendszerváltási népünnepélyről

A rendszerváltás napján óriási buli zajlik a Kossuth téren, ahol – miután Magyar Péter a benti, főleg az előző rendszer bűneiről szóló, majd a kinti, a magyar embereknek köszönetet mondó beszéde végén bejelentette, hogy – elsőként Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter táncolt nagyot, aztán mindenki nekiállt bulizni: folyni kezdett a sör, a bor, a pálinka, az emberek pacsizni, egymást ölelgetni, vadul táncolni és még vonatozni is elkezdtek.
Miután bő két évig kiszolgálta Orbán kormányát szóval, tettel és hallgatással is, most többek között a jogbiztonság és jogállamiság fontosságáról, a Tisza párt történelmi felelősségéről beszélt.
Magyarország miniszterelnöke szerint nincs jobb, nincs bal, csak magyar, és minden magyart képviselni fognak.
Nagy nap ez a mai. Megalakul az új országgyűlés, megválasztják miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a Parlament épületében és a Kossuth téren is beszédet mond. Kövesse velünk élőben!