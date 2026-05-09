Magyar Péter a százezres tömegnek a Kossuth téren: Nélkületek nem szeretnénk és nem is fogunk kormányozni

„Vigyétek el ezt a napot emlékbe, emlékezzetek erre a napra egész életetekben. Emlékezzetek, hogy nézett ki Magyarország ezen a napon. Lehet, hogy megmutatjátok majd a gyerekeiteknek és unokáitoknak, hogy ilyen volt a szabad demokratikus Magyarország első napja” – mondta Magyar Péter a zsófolásig megtelt Kossuth téren az őt éltető tömeg előtt.

A frissiben megválasztott miniszterelnök rövidebb és egészen más karakterű beszédet mondott a téren, mint előzőleg bent a Parlamentben. Míg bent keményen és határozottan fogalmazott, kiemelt hangsúlyt fektetve a számonkérésre, kint az őt támogatóknak és segítőknek mondott köszönetet, és a következő évek legfontosabb feladatának nevezte, hogy „újra megtanuljunk közösségként tekinteni magunkra”.

Arról is beszélt, hogy azokat, akik nem a Tiszát támogatták, nem legyőzni vagy megalázni kell, hanem meghallgatni, beszélni velük, mert „ez az ország az övék is, rájuk is szükség van, együtt fogjuk újjépíteni Magyarországot, mert nincs jobb, nincs bal, csak magyar”.

Már beszéde elején köszöntött mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon, mondván, „mindenki nézzen egymás szemébe, és nézzen végig a csodaszép országon. Régóta nem volt ennyi mosoly, felszabadult tekintet és remény ebben az országban.”

Magyar Péter a Parlament lépcsőjén Fotó: Németh Dániel/444

„A mai nap nem egyszerűen az új parlament alakuló ülésének napja, hanem annak a hosszú útnak a beteljesedése, amit együtt tettünk meg az elmúlt években – fejtette ki. – A közös hit beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni, hinni önmagában, képes újra közös hazája lenni minden magyar embernek.”

Az elnyomás, a hatalmi gőg, a kivagyiság szimbóluma volt a Parlament, most visszavettétek, jelentette ki. „Ezt a történetet nem a propagandagépezet írta, hanem ti. Ez itt most a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti Országgyűlésetek, és ezt köszönjük nektek.”

„Ma minden szabadságszerető ember a világon szeretne kicsit magyar lenni – közölte. – Minket éveken keresztül arra akartak tanítani, hogy csodák nincsenek, a háború béke, a tudatlanság erő, aki másképp gondolkodik, kevésbé magyar, kevésbé értékes, kevésbé része a csodaszép hazának. De sikerült? Nem” – válaszolta meg a saját kérdését.

Az elmúlt két évben Magyarország több mint 700 településen járt, mondta Magyar Péter, és sok emberrel találkozott. Nem tudja mindenkinek egyesével megköszönni a támogatást, így innen üzente, hogy soha nem felejti el nekik, amit ők tanítottak neki. „Nem csak az országot, engem is megváltoztattatok” – mondta.

Magyar Péter azt kérte az emberektől, hogy továbbra is alapítsanak szigeteket, szervezzenek közösségeket, legyenek kíváncsiak egymásra és Magyarországra, ami nem a gyűlölet, a félelem és a reménytelenség országa, hanem tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája.