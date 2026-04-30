Gulyás Gergely közzétette, kik lesznek fideszes bizottsági elnökök, alelnökök és tagok

Gulyás Gergely leköszönő miniszter, hamarosan a Fidesz-frakció vezetője Facebook-oldalán tette közzé az Országgyűlés állandó bizottságaiba delegált tagjainak névsorát.

A Törvényalkotási Bizottságban alelnökként Tilki Attila és Héjj Dávid szerepel, a tagok között Gulyás Gergely, Balla György, Budai Gyula (Szijjártó Péter néma külügyes árnyéka), Németh Balázs (akit utálnak a választókerületében) és a megafonos Szűcs Gábor található.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot Bencsik János vezeti, alelnöke Panyi Miklós, tagjai Ágh Péter és Radics Béla. A Gazdasági és Energetikai Bizottságban Szalai Piroska alelnök, Witzmann Mihály szintén alelnök, a tagok között F. Kovács Sándor és a Telex interjúja alapján soha semmiről nem halló leköszönő külügyminiszter, Szijjártó Péter szerepel.

Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság alelnöke a Szőlő utcai botránnyal és a gödi akkumulátorgyárral beégő, távozó igazságügy-miniszter Tuzson Bence, tagjai közé Szűcs Gábort és Csuzda Gábort delegálják

A Közlekedési és Beruházási Bizottság alelnöke Nagy Bálint, tagjai között Ágh Péter és Czirbus Gábor található. A Digitalizációs és Technológiai Bizottságba az apja, Lezsák Sándor helyére beülő Molnárné Lezsák Annát és Vitányi Istvánt küldi a Fidesz.

A Mentelmi Bizottságba Hidvéghi Balázs és Budai Gyula ül. Az Oktatási Bizottság alelnöke Hankó Balázs, tagjai Czirbus Gábor és Radics Béla lettek. Az Egészségügyi Bizottság alelnöke a leköszönő egészségügyi államtitkár, a mozgólépcsőn és Messengeren anyázó Takács Péter lett, tagjai Szécsi Zoltán (olimpiai bajnok vízilabdás) és Kovács Sándor. A Szociális Bizottságot Zsigó Róbert vezeti, ide ül be a bukott kampányfőnök, Orbán Balázs is arra a kis időre, amíg nem ül át az Európai Parlamentbe.

A Vidék- és Településfejlesztési Bizottság alelnöke Gyopáros „Gyopi” Alpár, tagjai Koncz Zsófia és Tilki Attila, a Művelődési Bizottság elnöke Szentkirályi Alexandra lesz, tagként pedig Szécsi Zoltán és Csibi Krisztina ül be.

A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöke Takács Árpád, az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság alelnöke Papp Zsolt, tagja a Magyar Péter bábu-mániás Pócs János. Az Európai Ügyek Bizottságában Bóka János lesz az alelnök, tag Hegedűs Barbara. A Nemzetbiztonsági Bizottságba beül Kocsis Máté illetve Hegedűs Barbara is.

Az Élőkörnyezetért Felelős Bizottságot V. Németh Zsolt vezeti, tagjai között Varga Gábor és Koncz Zsófia lesznek majd. Hidvéghi Balázs a Társadalmi Részvétel Bizottságában is alelnöki posztot kap.

A Magyarságpolitikai Bizottságba Molnárné Lezsák Anna és Csibi Krisztina, a Külügyi Bizottságba alelnökként Németh Zsolt, tagként Balla Mihály ül be.

