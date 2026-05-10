100 Tagú Cigányzenekar: Gyermekeknek hátat fordítani a származásuk miatt nem politikai állásfoglalás, hanem elfogadhatatlan kirekesztés

A sükösdi tamburások, háttérben a Fidesz parlamenti frakciójával Fotó: Bankó Gábor/444

A 100 Tagú Cigányzenekar mély megdöbbenéssel és szomorúsággal figyelte azt a jelenetet, amely az Országgyűlés alakuló ülésén történt.

– olvasható a 100 Tagú Cigányzenekar Facebook-posztjában, amit a zenekar elnöke és művészeti igazgatója, Danyi Lőrinc Róbert írt alá.

„A Sükösdi Tamburazenekar gyermekei tiszta szívvel, örömmel és a zene szeretetével érkeztek, hogy fellépésükkel emeljék az ünnep méltóságát. Velük szemben a Mi Hazánk frakciójától olyan viselkedést tapasztalhattunk, amely méltatlan minden demokratikus és emberi értékhez. Gyermekeknek hátat fordítani a származásuk miatt nem politikai állásfoglalás, hanem elfogadhatatlan kirekesztés”

– olvasható a bejegyzésben, ami azzal folytatódik, hogy „a cigányzene, a tamburazene és minden magyarországi nemzetiség kultúrája közös örökségünk része, amelyre büszkének kell lennünk, nem pedig megosztottságot szítani miatta”.

„Mi, művészek pontosan tudjuk: a zene nem kérdezi, ki honnan jött. A zene összeköt, felemel és közösséget teremt. Különösen igaz ez akkor, amikor gyermekek muzsikálnak, akiknek a tisztelet, a bátorítás és a szeretet jár. Kiállunk minden fiatal művész mellett, függetlenül származásától vagy identitásától. Hiszünk abban, hogy Magyarország ereje a sokszínűségben, a kultúrában és az egymás iránti tiszteletben rejlik” – áll a bejegyzésé végén, amit azzal fejeztek be: „Tisztelet a Sükösdi Tamburazenekar fiataljainak! Büszkék vagyunk rátok.”

Május 9-én szombaton, az Országgyűlés alakuló ülésén a SUGO Tamburazenekar zenélt a képviselőknek. A többnyire cigány származású fiúkból álló zenekar a Zöld az erdő kezdetű cigány himnuszt, valamint a Tisza nem hivatalos himnuszát, a Tavaszi szélt adták elő. A Mi Hazánk képviselői azonnal kivonultak a teremből, amint a gyerekek beléptek. A Tisza képviselői közül viszont többen már az első dal alatt elsírták magukat, a végén pedig felállva ünnepelték a gyerekeket. Sőt, ahogy Bede Márton is írta vonatkozó cikkében, ekkor történt a csoda: Pócs János és a cigány származású Radics Béla vezetésével a Fidesz-frakció is felállt tapsolni.

15:10 - Frissítés:

Toroczkai László az X-en azt írta, „a Mi Hazánk Mozgalom a leghatározottabban visszautasítja a 100 Tagú Cigányzenekar közleményében szereplő hazug rágalmat”. „Természetesen nem a Sükösdi Danubia Tamburazenekar miatt, és főleg nem a gyermekek származása miatt vonultunk ki az Országgyűlés alakuló ülésének végén”. Magyarázata szerint már korábban bejelentették, hogy az Örömóda előtt fognak kivonulni, mert: „a Tisza Párt azt az Európai Unió himnuszaként akarta lejátszani, márpedig mi az Európai Uniót szuverén nemzetek szövetségének, és nem egy új birodalomnak, az úgynevezett »európai egyesült államoknak«” tekintjük. Az európai parlamenti frakciónk is mindig ezt az álláspontot képviseli az Európai Unió úgynevezett himnuszával kapcsolatban, az EP-ben is.”