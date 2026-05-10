Egy iraki pásztor buktatta le az izraeli kommandósokat a sivatagban, Izrael légicsapásokkal tartotta távol az iraki hadsereget a titkos bázisától

Izrael titkos katonai támaszpontot létesített az iraki sivatagban, amikor pedig egy helyi pásztor bejelentette az iraki hadseregnél, hogy gyanús katonai mozgásokat látott, a helyszínre érkező - az Egyesült Államokkal elvileg szövetséges - iraki katonák járművei ellen is légitámadást hajtottak végre - írja a Wall Street Journal.

Az izraeli létesítményt a február 28-án kezdett, Irán elleni hadműveletek segítésére hozták létre. A lap forrásai, köztük amerikai tisztviselők szerint a támaszponton különleges izraeli egységek állomásoztak, és a bázis logisztikai központként szolgált az izraeli légierő számára. Kereső- és mentőcsapatokat is telepítettek ide arra az esetre, ha izraeli pilótákat lőnének le az iráni erők.

Ez csak bemutató: izraeli katonák ugrálnak ki egy Black Hawk helikopterből a Negev-sivatagban. A WSJ forrásai szerint az izraeli légierő különleges egységeit Irakban is bevetették. Fotó: JACK GUEZ/AFP

Az izraeli bázist március elején egyszer majdnem felfedezték: az iraki sajtó akkor arról írt, hogy egy helyi pásztor szokatlan mozgásokat, köztük helikoptereket látott a térségben. Az iraki hadsereg emiatt csapatokat küldött a helyszínre, őket azonban légitámadás érte, melyben egy iraki katona meg is halt.

Irak később az ENSZ-hez is benyújtott emiatt egy panaszt, melyben a támadásért az Egyesült Államokat tették felelőssé. A WSJ forrásai szerint azonban az amerikaiaknak nem volt közük a támadáshoz, szerintük valójában Izrael tartotta távol a légicsapásokkal az iraki katonákat. Az iraki bázis segítségével Izrael közelebb került az iráni hadszíntérhez. Az izraeli légierő különleges egységei is jelen voltak a bázison, olyan alakulatok, amelyek ellenséges területen végrehajtott kommandós műveletekre vannak kiképezve.