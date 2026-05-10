Kihirdették az új ciklus első két törvényét

Szombaton késő este megjelent a Magyar Közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett vészhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Sulyok Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta.

A jogszabályokat szombaton fogadta el az új parlament. A minisztériumok felsorolásáról szóló törvényre csak a fideszes Balla György és a KDNP-s Seszták Miklós szavazott nemmel, a többi ellenzéki képviselő tartózkodott. Az új struktúra szerint 16 minisztérium lesz, a miniszterjelölteket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok.

Fotó: Bankó Gábor/444

A veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt a Mi Hazánk képviselőit kivéve a teljes ellenzék megszavazta.