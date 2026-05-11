Ártatlannak vallotta magát a férfi, aki a Fehér Ház tudósítói vacsoráján lövöldözött

Ártatlannak vallotta magát az a férfi a bíróságon, akit szövetségi fegyveres bűncselekményekkel és Donald Trump amerikai elnök meggyilkolásának kísérletével vádolnak, írja a BBC.

A 31 éves Cole Tomas Allen múlt hónapban a fehér házi tudósítók vacsorájának helyszínén nyitott tüzet, lövést adott le egy amerikai titkosszolgálati ügynökre is.

A gyanúsított szelfiket készített magáról a lövöldözés előtt Fotó: Amerikai igazságügyi minisztérium

A vacsorán Trump mellett részt vett JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, Todd Blanche igazságügyi miniszter, Scott Bessent pénzügyminiszter, Doug Burgum belügyminiszter, valamint számos más kormánytisztviselő is.

Az amerikai rendőrség szerint a Fehér Ház tudósítói vacsoráján feltételezett lövöldözőnél több fegyver is volt, amikor rárontott egy biztonsági ellenőrzőpontra. A Donald Trump által közzétett megfigyelő kamerás felvételen látható, amint a gyanúsított átrohan a fémdetektorokon, miközben a biztonsági ügynökök fegyvert rántanak.