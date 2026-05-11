Az RTL és az ATV is megszólalt, miután munkatársaikból kormányszóvivő lett

Három tévés újságírót kért fel kormányszóvivőnek Magyar Péter, az új miniszterelnök hétfőn: Szondi Vanda és Magyar Éva eddig az RTL, Köböl Anita pedig az ATV munkatársa volt. A 24.hu megkérdezte a két tévécsatornát, mit szólnak a kinevezésekhez.

„Az ATV gratulál Köböl Anitának a kormányszóvivői kinevezéséhez. Az intézmény Köböl Anita személyében egy felkészült, tájékozott és szorgalmas kollégát ismert meg. Sok sikert kívánunk neki az előtte álló feladatokhoz!”

– írta az ATV kommunikációs osztálya, míg az RTL az alábbi választ küldte a lapnak:

„Büszkék vagyunk rá, hogy az új magyar kormány két eddigi munkatársunkra is a demokratikus sajtókapcsolatok letéteményeseként számít.”

Az RTL-t arról is megkérdezték, mikor jelezték riportereik a felkérést, illetve hogy állami szerepvállalásuk összeegyeztethető-e bármilyen módon az RTL-nél végzett munkájukkal, mire az alábbi reakciót küldték:

„Miután Szondi Vanda és Magyar Éva az elmúlt napokban jelezte felkérését, gondoskodtunk róla, hogy már a múlt héttől új feladatukra készülhessenek, és ahogy az a kérdésben is szerepel, a legrövidebb ideig se álljon fenn semmilyen összeférhetetlenség.”

A három új szóvivő reakcióját ebben a cikkünkben ismertettük. (via 24.hu)