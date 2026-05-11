Magyar Péter bemutatta a kormányszóvivőket

A Tisza-kormány döntéseiről nem a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem kormányszóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Emellett természetesen a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire - írta ki Magyar Péter, majd bemutatta a három szóvivőt.

Az alábbiakat írta róluk:

  • Szondi Vanda Mátészalkáról érkezett. Pályáját a Duna Televízióban kezdte, később az RTL Hírigazgatóságán dolgozott tizenkét évig. Ez idő alatt háromszor tiltották ki a Parlamentből, mert kérdezni mert.
  • Magyar Éva Nagykanizsáról indult. Újságírói pályáját a helyi televízióban kezdte, majd a Magyar Rádió győri szerkesztőségénél és az RTL-nél folytatta. Nyugat-magyarországi tudósítóként, később a Híradó politikai riportereként hosszú éveken át az emberek életét befolyásoló döntésekről tájékoztatott.
  • Köböl Anita Budapesten született, és közel két évtizede dolgozik műsorvezetőként. 2022 óta az ATV csapatában közéleti és aktuálpolitikai témákkal foglalkozott, munkáját 2024-ben a Szóvivők Média Díjával ismerték el.

Magyar Péter mindhármuknál kiemelte, hogy anyák,

és hogy „újságíróként tanulták meg, mit jelent kérdezni, figyelni, utánajárni és felelősen tájékoztatni.”

A miniszterelnök azt hangsúlyozza, hogy „a magyar embereknek jár az igazság”, és „a szabad sajtó nem ellenség, hanem a demokrácia egyik legfontosabb garanciája.” Azt ígéri továbbá, hogy partneri viszonyra törekszik a sajtóval: „Amikor válaszolunk a kérdésekre, nem kegyet gyakorlunk, hanem kötelességünket teljesítjük. Mert a magyar embereknek joguk van tudni, hogy mit, miért és hogyan tesz a kormányuk.”

