Bemutatkozott a kegyelmi ügyet kirobbantó, nevét eddig nem vállaló ügyvéd

Hát, akkor essünk végre túl a bemutatkozáson!

– kezdi bejegyzését az ügyvéd, akit eddig Vidéki prókátor néven ismert a magyar nyilvánosság, és akiről most már leírhatjuk, hogy Fülöp Botond a becsületes neve.

Ő volt az, aki 2024. február 1-én elküldte nekünk (és más független hírportáloknak is) azt a kúriai döntést, amelyből kiderült: Novák Katalin kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyerekotthon volt igazgatóhelyettesének. Az információt Kaufmann Balázs dolgozta fel és tárta a nyilvánosság elé azóta már korszakosnak tekinthető cikkében.

Az akkor még ismeretlen forrás három héttel később Vidéki prókátor néven indított Facebook-oldalára ismét levélben hívta fel a sajtó figyelmét. Ebben azt írta, „a továbbiakban is számítok diszkréciójukra anonimitásom megőrzése érdekében”. A kormányváltás után azonban már nem titkolózna tovább, friss bejegyzésében azt írja:

„Soha nem vágytam az ismertségre, most sem igazán vágyom rá. Szeretem a céltudatosan felépített nyugodt, békés életemet. Ugyanakkor a kezdetektől feszélyez és idegesít ez a »bujkálás«, mert nem tartom komoly emberhez méltónak, és mert szeretném a saját nevemmel közzétenni a gondolataimat.”

A kormányváltás után azért jön ki mégis a fényre, mert „azt reméli, jó irányt vesznek közös dolgaink, elcsitulnak a viharok, lenyugszik a közélet, véget ér a lélekmérgezés és egy normális, önmagával békében élő országra jellemző idők jönnek, melyben újra élvezetet okoz részt venni a közéletben.”

Külön üdvözölte „az elmúlt két évben a személyemmel kapcsolatos, idétlenebbnél idétlenebb konteókat kiötlőket”, akik „sok vidám pillanatot okoztak”.

Fülöp a kegyelmi ügy kirobbanásakor úgy vélte, hogy a személye nem lényeges, és nincs is annyira kedve „a mai magyar közéletben való részvételhez”. Kaufmann Balázsnak akkor elmondta, aki ezt meg is írta, hogy alapítója volt az MDF-nek a városában és 98-ban a Fideszbe is belépett egy időre. Hogy mégis hogyan bukkant rá arra a bizonyos kúriai döntésre? Nincs ebben nagy rejtély, írta akkor: „a bírósági ítéletek olvasása számomra nem csak munka, hanem egyben szórakozás is”, ezért forgatta a Kúriai Döntések című folyóirat januári számát február elsején, aznap, amikor végül elküldte azt a bizonyos levelet.

Ami azóta történt, mostanra már történelem.

A kegyelmi döntés kiderülése miatt lemondott Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter, utóbbi volt férje pedig otthagyta a NER-t, és két évvel később le is bontotta.