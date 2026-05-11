Ferencz Orsolya nyilvánosan felkérdezte a Belvárosban bérházat birtokló Lázár Jánost, hogy miért akar kiszorítani egy fideszes lakót az épületből

A szombati parlamenti megalázása után hétfőn a Fideszen belülről kapott támadást Lázár János volt közlekedési miniszter. A még a hivatalos vagyonbevallása szerint is 46 ingatlant birtokló, politikából milliárdossá vált politikust ezúttal egy pártársa, Ferencz Orsolya hozta kínos helyzetbe a Facebookon. Ferencz mint a párt budapesti belvárosi választókerületi elnöke szólt hozzá Lázár egyik ingatlanügyéhez, ami a pitiánersége és az exminiszter agresszivitása miatt különösen kellemetlen az egykori kormánypártnak.

Ferencz a posztban megerősíti, hogy az elmúlt időszakban személyesen és ügyvéd biztosításával is segített egy olyan, a budapesti V. kerületben élő férfinek, akinek Lázár Jánossal támadt jogvitája ingatlanügyben. Ferencz arról is ír, hogy ő korábban megpróbált személyesen is beszélni Lázárral, aki azonban nem jelentkezett vissza nála. Végül Ferencz azt is jelzi a posztban, hogy az általa gyámolított férfi azért csak most, a választás után nyilatkozott az ügyben az RTL-nek, mert lelkes fideszes, aki az üggyel nem akarta rombolni a párt választási esélyeit.

Ferencz az RTL-nek ezt nyilatkozta a hétvégén ugyanerről az ügyről:

“Ez egy olyan helyzeti fölény, erőfölény, amivel szemben ott áll egyetlen ember, ami az én számomra egyszerűen egyetlen utat tesz lehetővé, hogy ha van egy közös konszenzuális megoldás, akkor azt meg kell találni.”

De mi ez a kínos ügy, amiben még a Fidesz űrkutatási biztosa is a nyilvánosság előtt lép fel Lázár Jánossal szemben?

A sztori háttere: előbb a Magyar Hang, majd a független sajtó több körben foglalkozott 2025-ben azzal hogy Lázár János, illetve a résztulajdonában álló Grosswiese Zrt nevű cég fokozatosan felvásárolta egy patinás, a pesti Belváros egyik legdrágább környékén, a Károlyi-kert mellett álló társasház lakásainak nagy részét. Ezt maga Lázár is elismerte. Elmondása szerint itt tervezi kialakítani a budapesti bázisát, bármit is jelentsen ez. Az épület 7 lakásából 5 került Lázárhoz és a céghez, 1 lakás az önkormányzaté, 1 pedig magántulajdonban van. A konfliktus utóbbi miatt tört ki, mert a lakó elmondása szerint Lázár durva eszközökkel próbálja kiszorítani és a lakás eladására kényszeríteni őt, hogy az egész bérház az övé lehessen.

A fő betámadott tehát a Ferencz által emlegetett férfi, Juhos Gábor. Ő az RTL-nek elmesélte, hogy Lázár és a cége két évvel ezelőtt jelentek meg tulajdonosként a házban, majd a többség megszerzése után rövidesen támadásba lendültek. A módszerük egyszerű volt: rendkívüli közgyűlést hívtak össze, ahol egyrészt majdnem háromszorosára emelték a közös költséget, másrészt extrém magas összegű, rendkívüli befizetést írtak elő a tulajdonosoknak előbb a pince szigetelésére, majd erre és az elektromos rendszer cseréjére hivatkozva. Juhos közös költsége 36 ezerről 104 ezer forintra nőtt és közel 12 millió forintot kellett volna befizetnie a felújítási alapba. A férfit annak állítása szerint Lázárék már jóval ezelőtt, majd ezzel párhuzamosan többször is megkeresték, hogy adja el a lakását. Még a munkahelyére is bement hozzá a miniszter egyik embere. Juhos szerint ráadásul méltatlan, messze a piaci ár alatti összeget kínáltak. (A környéken aktuálisan durván 2 millió forintos négyzetméteráron kínálnak ingatlanokat, mérettől és állapottól függően 1,5 és 2,5 millió között, de a jellemző ár 2 millió fölötti. A Lázár nevében tárgyaló Bada János, a milliárdos exminiszter régi barátja és bizalmasa a lakó szerint 1,6-1,8 milliót ajánlott négyzetméterenként. Bada kerek-perec letagadta, hogy bármennyit is ajánlott volna.)

Lázár és a Grosswiese Zrt. igazgatósági tagja, Bada János tehát azt állítják, hogy sose akarták megvenni Gábor lakását.

„Most csak szorongani járok haza. Ezek ki akarnak csinálni”

- nyilatkozta Juhos hétfőn az ügyét először megíró Magyar Hangnak. Lázár az RTL-nek azt mondta, hogy ha Juhos Gábor méltányosságot kér, hogy kevesebbet fizessen, mint amennyit a közgyűlési döntés szerint kellene, akkor ezt támogatni fogja. Ezt az ajánlatát a Magyar Hangnak is megismételte. A friss Magyar Hang-cikkből ehhez képest az derül ki, hogy már közel 14 milliós befizetést követelnek Juhostól, akit a közös képviselő levélben végrehajtással fenyegetett meg.