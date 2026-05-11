Ruszin-Szendi, Pósfai, Vitézy, Orbán Anita – futószalagon zajlik a Magyar-kormány minisztereinek meghallgatása

A reptéri vasutat úgy érdemes megépíteni, hogy kapcsolódjon az országos hálózatba. Így nem kell külön reptéri expresszt építeni, a Debrecen vagy Szeged felől érkező vonatok is megállhatnak a repülőtéren. De a Dunántúl irányából, a Déli Körvasúton érkező járatok is mehetnek arra. A tervek és az engedélyek megvannak, szerinte ezt a projektet kell megvalósítani.

A Budapest-Belgrád-vasútvonalon még folynak a biztonsági ellenőrzések. Csak akkor indulhat meg a személyforgalom, ha minden munka befejeződött. A titkosítás miatt azonban nem tud konkrét időpontot mondani. Viszont a titkosítást fel akarja oldani.

Nem javasolják a fizetős parkolás megszüntetését. Viszont helyesnek tartja a parkolás digitalizációját. P+R parkolókat akkor érdemes építeni, ha van mellette megfelelő kötöttpályás közlekedési lehetőség is. Ez viszont sok helyen még nem adott.

Szeretné, ha a harmadik szegedi Tisza-híd úgy épülne meg, hogy vasúti sínek is vannak rajta, mert akkor az Újszeged-Makó-vonalat is újra lehetne nyitni. A Kiskunfélegyháza-Szeged vonalat szakaszosan szeretnék kétvágányosítani, hogy a szegedi IC-k gyorsabban érjenek Budapestre.