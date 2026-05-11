Ruszin-Szendi, Pósfai, Vitézy, Orbán Anita – futószalagon zajlik a Magyar-kormány minisztereinek meghallgatása

Támogatják Vitézy kinevezését
A Közlekedési és Beruházási Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta Vitézy Dávid miniszteri kinevezését. Az ülés ezzel véget ért.
Az első kör reggel 8-kor kezdődött (itt írtunk róla), a másodikban a honvédelmi, közlekedési, külügyi és nemzetbiztonsági bizottságok ülésein hallgatják meg a leendő minisztereket.
A fideszes országgyűlési képviselő a nemzetbiztonsági bizottság tagjaként a következő észrevételt tette:
A reptéri vasutat úgy érdemes megépíteni, hogy kapcsolódjon az országos hálózatba. Így nem kell külön reptéri expresszt építeni, a Debrecen vagy Szeged felől érkező vonatok is megállhatnak a repülőtéren. De a Dunántúl irányából, a Déli Körvasúton érkező járatok is mehetnek arra. A tervek és az engedélyek megvannak, szerinte ezt a projektet kell megvalósítani.
A Budapest-Belgrád-vasútvonalon még folynak a biztonsági ellenőrzések. Csak akkor indulhat meg a személyforgalom, ha minden munka befejeződött. A titkosítás miatt azonban nem tud konkrét időpontot mondani. Viszont a titkosítást fel akarja oldani.
Nem javasolják a fizetős parkolás megszüntetését. Viszont helyesnek tartja a parkolás digitalizációját. P+R parkolókat akkor érdemes építeni, ha van mellette megfelelő kötöttpályás közlekedési lehetőség is. Ez viszont sok helyen még nem adott.
Szeretné, ha a harmadik szegedi Tisza-híd úgy épülne meg, hogy vasúti sínek is vannak rajta, mert akkor az Újszeged-Makó-vonalat is újra lehetne nyitni. A Kiskunfélegyháza-Szeged vonalat szakaszosan szeretnék kétvágányosítani, hogy a szegedi IC-k gyorsabban érjenek Budapestre.
6 igen (tiszások), 1 nem (Novák Előd), 2 tartózkodás (Simicskó István és Takács Árpád) szavazattal megszavazzák honvédelmi miniszternek a Tisza jelöltjét.
Ha lesz vezérkarfőnök váltás, rendes búcsúztatást fog kapni, nem olyat, mint amilyet Ruszin-Szendi (nem) kapott.
Majd pontosítja korábbi mondandóját, nem lesz Zrínyi program (ez (volt) Orbánék nagy haderőfejlesztési programja), mert az 2026-ban véget ért. Nem teátrális nagy programokat akar indítani, hanem folyamatos fejlesztést támogat, ehhez nemzeti konszenzust szeretne.
Novák ismételt, a covid oltást fel nem vevő katonákra vonatkozó kérdéséről is ismételten beszélt. Kész arról, hogy hosszabban vitatkozzon a témáról.
A Hadtörténeti Múzeumnak van a várban a helye, nem a miniszternek - mondja Ruszin-Szendi Romolusz Simicskó István kérdésére. A régi, bevált módszer szerint egy emelettel a vezérkari főnök felett lesz az irodája, a régi minisztériumi épületben.
A teljes illetményrendszert át kell dolgozni, ez nem lesz egyszerű, de az alapelv, hogy semmit nem vesznek el semmitől. A cél, hogy a bérfeszültségeket kerüljék el az állományon belül, és ne kelljen senkinek másodállást vállalni ahhoz, hogy meg tudjon élni, és a családját el tudja tartani.
Vitézy a kérdésekre válaszolva azt mondta, a vasútfejlesztés legkritikusabb pontja a fővárosi és az elővárosi vonalak fejlesztése. Azok nélkül nem lehet érdemben előrelépni. Örül neki, hogy sikerült megakadályozniuk, hogy Lázár a választás előtt magánkézbe játssza a pályaudvarokat.
A jó dolgokat megtartják, az országbérlet és a MÁV-GYSEV-együttműködés is megmarad. Megkérte Nagy Bálintot, hogy ne nevezze módváltásnak a vonalbezárásokat. A rendszerváltás óta eltelt 36 év eredménye, hogy kiterjedt helyközi buszhálózat van az országban, ezt is megtartják. Viszont igényvezérelt elemeket érdemes beépíteni a Volán menetrendjébe is, hogy rugalmasabb legyen a rendszer.
A balatoni körvasutat a realitás talaján kell kezelni. Ott érdemes villamosítani, ahol teherforgalom is van. Ilyen lenne például a Zalaszentiván-Nagykanizsa-szakasz, ami fontosabb, mint a Balaton északi partja, ahol nincs teherforgalom.
Ez egy önkéntes haderő, ez fontos, Ruszin-Szendi szerint az adja a hadsereg erejét, hogy ez önkéntes. De sokan csalódottak, tőlük egy kis türelmet kért. A cél az, hogy ne csak a missziókban, hanem Magyarországon is újra jó legyen katonának lenni.
Simicskó István még egy utolsó kérdéssel rákérdez a minisztériummá avanzsált Hadtörténeti Múzeum további sorsára, ő egyébként kifejezetten elégedett volt Ruszin-Szendivel. Takács Árpád előrebocsátja, hogy szavazáson a tartózkodása támogató tartózkodást fog jelenti. Novák Előd megpróbálta kibulizni, hogy még egy körben kérdezhessen és reagálhasson, de csak egy rövid utolsó kérdésre kapott lehetőséget Bakos Csabától. Novák nem egy rövid és velős kérdést szegez Ruszin-Szendihez, hanem egy kacifántos eszmefuttatásba kezd kicsit csapongva, szivarszobától az oltásellenes katonákig.
Németh a bizottság volt elnökeként, jelenlegi alelnökeként hozta a sokat látott vén külpolitikai medve szerepét. Bóka sima fideszes parlamenti képviselőként ült be a hallgatóságba, és az egyórás miniszteri meghallgatáson gyakorlatilag végig keresztbe tett karral, durcás fejjel szolgáltatott örömforrást mindenkinek, aki szerint a legszebb öröm a káröröm.
A védelmi ipar privatizációja kapcsán mindent meg fog tenni Ruszin-Szendi, hogy úgy kerüljön vissza az államhoz a tulajdon, ahogy az anno megköttetett. (Nem hangzik el a 4iG neve, de erre utal.) A lehető legtranszparensebben akar működni, a társadalom aktív tájékoztatásával.
A kézigránát balesetről: záros határidőn belül ki fognak állni a nyilvánosság elé, és elmondják, ki a felelős. A katonai szabályok betartásával ezeket a baleseteket el lehet kerülni. Hasonló átláthatóságot ígért a VBÜ adatainak ellopása, a kecskeméti repülőgép-alkatrészek ellopása kapcsán. Ugyanez lesz a helyzet a csádi misszióval. Azt gondolja, hogy amíg ezek nincsenek tisztázva, hogyan mondja bárki azt a gyerekének, hogy menjen katonának?
Az ukrán katonák magyarországi képzése szerinte nem volt eltitkolva (Ruszin-Szendi akkor még vezérkari főnök volt). A missziókra a miniszterjelölt szerint szükség van, mert a szövetségesek előtt bizonyítani kell, hogy hiteles partnerek vagyunk, erre itt van lehetőség. A missziókban van lehetőség begyakorolni azokat a készségeket, amelyekre remélhetőleg élesben sose lesz szükség. Az a nemzetközi megbecsültség miatt is nagyon fontos, hogy magyar parancsnokok vezettek/vezetnek missziókat.
Az egyik első intézkedése a Petőfi-laktanya visszanevezése lesz. (Mármint Mária Terézia laktanyáról újra Petőfi laktanya lesz.)
A bizottság tiszás tagjai támogatták a Fidesz-KDNP tartózkodott. Németh Zsolt korábban arról beszélt, hogy ez egy pozitív, konstruktív tartózkodás a részükről.
Minden titkosított szerződésnél megvizsgálják a közzététel lehetőségét.
Nyugat-balkáni EU-bővítés kiemelt magyar külpolitikai cél marad, de teljesíteni kell a feltételeket.
Együtt kell működni olyan országokkal, ahonnan „migrációs nyomás” érkezhez.
Nem támogatják Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását. Egyenlő feltételek kellenek minden országnak, és rendezni kell a kárpátaljai kisebbség jogait.
Amerika kiemelt partner marad minden szempontból. A Béketanácsnak még nem látják a „feltételeit”, utána döntenek.
A hat tiszás képviselő természetesen megszavazta a miniszterjelöltjüket, a fideszes Hegedűs Barbara és Kocsis Máté tartózkodott, Apáti István a Mi Hazánktól pedig nemmel szavazott.
A luxusvilláról: az normális, ha van egy rezidencia, ahol delegációt is lehet fogadni, és megfelel a biztonsági követelményeknek is, így önmagában a léte szerinte nem drámai. Az árát ki fogják vizsgálni, azt is, ki írta alá a szerződéseket. Ruszin-Szendi azt mondta, nem ő. Ha a címere ott van, azt ő ki fogja fizetni. Ki fogja vizsgálni, hogy került oda be a sajtó, ami iatt az épület elvesztette a védettségét. Ez állami épület, valamire biztosan használni fogja valahogy a kormány, nem fogják eladni.
A létszámhiány kapcsán Ruszin-Szendi szerint, ha látni fogják az emberek, hogy a Tisza-kormány elkezdi teljesíteni az ígéreteket, az motiválhatja őket, hogy bevonuljanak.
A védelmi beszerzések kapcsán minden szerződést át fognak nézni, a potenciális túlárazások miatt. A saját vezérkari főnöksége alatti túlárazások kapcsán azt mondta, neki VKF-ként nem volt ebbe beleszólása, a költségvetés a miniszternél van.
Tiszások: Mi lesz a titkosított kínai szerződésekkel? Milyen migrációpolitika lesz? Ukrán EU-csatlakozás? Kárpátaljai magyarok? Amerikai-magyar kapcsolatok jövője?
Juhász Hajnalka (KDNP) a nyugat-balkáni EU-bővítésről szeretné tudni az álláspontot.