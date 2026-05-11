Hegedűs, Orbán, Kapitány – megkezdődik a Magyar-kormány minisztereinek meghallgatása

A tiszás Juhász Áron alákérdezett: Hegedűs milyen jó gyakorlatokat hoz majd Angliából, ahol dolgozott?

Horváth László - eddigi drogügyi biztos - arra kérdez rá, hogy hol hoznak létre szuperkórházakat a régiókban, és új beruházások lesznek, vagy az infrastruktúrát fejlesztik? Mi lesz a kisebb kórházakkal?

A tiszás Gurzó Mária arra kérdez rá, mi lesz a Magyar Orvosi Kamarának, illetve egy újabb alákérdés, hogy Hegedűs volt korábban a MOK etikai bizottságának a vezetője, ebből milyen tapasztalatokat tud beépíteni.

A tagok, 6:2 arányban a Tisza Fotó: Parlament

A mi hazánkos képviselő - aki nem a bizottság tagja - arról beszél, örülnek, hogy lesz önálló minisztérium, majd rengeteg kérdést tesz fel, túlment a 4 perces kereten, az utolsó kérdése az volt, hogy a WHO-ból tervezik-e a kilépést.

A tiszás Jójárt Erika arra kérdez rá, hogy az első 100 napban milyen jogszabálymódosításokat tervez. Latorczai Csaba korábbi államtitkár is szót kap, aki azt mondja, egyetért a diagnózisban, és hogy más, korábbi miniszterektől is hallott hasonló elemeket. Ő ezért konkrétumokat akar hallani, milyen szűrőprogramokat, hogy lesz megerősítve az alapellátás, telemedicinálnál milyen konkrét intézkedések lesznek? Mi lesz a teljesítményvolumen korláttal? Az is kérdés, hogy támogatja-e a szabad szülészorvos választást, és ha igen, más, hasonló bizalmi szakmáknál is lehet ilyen? Ha bevezetik, hogyan szabályozzák a munkaidőt? És így tovább. Ő is túllépte a keretét, a bizottsági elnök hiába szólt rá kétszer, folytatja.

A tiszás Simon Zsuzsanna a Boston Consulting tanulmányára kérdez rá, ami intézménybezárásokat hozott volna, és több éve rendelte meg az Orbán-kormány. Simon azt kérdezi, felhasználják-e a tanulmányt. A kérdéskörnek vége.