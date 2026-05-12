Jönnek egymás után a csapadékzónák, tömött sorokban, mintha ezért fizetnék őket

Ma sok lesz felettünk a felhő, de hazánk keleti felén, kétharmadán időszakosan előbukkanhat a nap, határozottan majd estétől nyugat felől kezd csökkenni a felhőzet – írja közösségi oldalán a Hungaromet.
Többfelé várható eső, zápor, a nap első felében a kelet felé tartó hidegfront, majd délután egy nyugat felől érkező, újbóli csapadékzóna mentén. Zivatarra elsősorban a déli és keleti harmadban van nagyobb esély.
Az északnyugati , északi szelet sokfelé kísérik erős, elsősorban az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is. 🌬️
A csúcshőmérséklet tág határok között alakul: míg a nyugati határ mentén csak 11, 12 fok lesz, sőt ott délelőttől tovább csökkenhet a hőmérséklet, addig az Alföld délkeleti részein még 21, 22 fokos maximumok is előfordulhatnak.