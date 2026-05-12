Magyar Péter: Gulyás Gergely hazudott – Gulyás Gergely: A miniszterelnök hazugsággal vádol, noha ő állít valótlant

Magyar Péter közleményben állítja: Gulyás Gergely hazudott, amikor azt állította, hogy a miniszterek előbbi miniszterelnökké választását követően nem vállaltak pénzügyi kötelezettséget és/vagy nem hoztak állami vezetői döntést az engedélye nélkül. „Legalább hét miniszter esetében saját bevallásuk szerint is történt ilyen. Ezek között vannak kisebb és nagyobb súlyú döntések. Mindegyiket ki fogja vizsgálni a Tisza-kormány” – írta Magyarország új miniszterelnöke.

Előzőleg hétfőn este soron kívüli, írásbeli tájékoztatást kért az összes leköszönő minisztertől Magyar azzal kapcsolatban, hogy a beiktatása után milyen döntéseket hoztak és milyen kötelezettségeket vállaltak.

Magyar Péter most egy Bordás Gábor közigazgatási államtitkár által aláírt táblázatot is mellékelt, illusztrálandó a dolgok állását:

Közleményére kisvártatva reagált Gulyás Gergely, a Fidesz-frakció vezetője, aki bejegyzésében azt írja: „A miniszterelnök hazugsággal vádol, noha ő állít valótlant.” Gulyás szerint a választások után csak olyan ügyekben született döntés, ahol az eljárás már a választások előtt megindult, például kiírták a pályázatot. A választások után semmilyen új pályázatot nem írtak ki, állítja az exminiszter, és semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt a kormány.

A táblázat, amit Magyar Péter a Facebook-oldalára kitett, csak megtévesztésre alkalmas Gulyás szerint. Mondván, „az új miniszterelnök törvény szerinti fizetésének megállapítása is jogi és pénzügyi kötelezettségvállalás. Nem korrekt ezért akár a hivatalból távozó kormányt, akár engem hazugsággal vádolni.”