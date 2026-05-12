Ruff Bálint, pénz- és igazságügyek: ma délre lezavarják az összes miniszterjelölti meghallgatást

Kérdések Tarrhoz
A felmerült témák: magyar zenekultúra, Wass Albert, nemzeti sajtóalap, vidék szerepe a közművelődésben, Déryné Program, a kulturális finanszírozás demokratizálása, filmipari közpénzek elosztása, filmtörvény.
A hétfőn megkezdett rohamtempót kedden folytatja a parlament. Ma reggel nyolctól és tíztől összesen hat bizottság hét miniszteri meghallgatást tart, miután hétfőn tizennégy bizottság hallgatott meg tizenegy leendő kormánytagot. Délután négykor kezdődik a parlament második plenáris ülése, ezen várhatóan esküt tesznek a leendő miniszterek, azaz megalakul az új kormány.
A felmerült témák: magyar zenekultúra, Wass Albert, nemzeti sajtóalap, vidék szerepe a közművelődésben, Déryné Program, a kulturális finanszírozás demokratizálása, filmipari közpénzek elosztása, filmtörvény.
Németh Csilla (Tisza) a kórházban hagyott csecsemőkről kérdezi a miniszterjelöltet, Dúró Dóra (Mi Hazánk) kérdései: hogyan fogja a Tisza megállítani 2035-ig megállítani a népességfogyást? Hogyan lesz 2050-től újra tízmillió fő az ország lakossága száma? Ha az egygyermekesek felé tolják el a családtámogatást, mitől várják el a termékenységi arányszám növekedését? Anyagi ösztönzők mellett más támogatási formákban is gondolkoznak-e? Célja lesz-e a kormánynak az állami gondozásban nevelkedő gyerekek számának csökkentése? Hogyan kívánják ezt elérni? Milyen ütemben növelik 25%-kal a gyermekvédelemben dolgozók fizetését? Növelik-e a vezetői pótlékot? (Dúró gyakorlatilag levegővétel nélkül sorolta a kérdéseit).
Kőszegi Krisztián, a parlament roma, tiszás alelnöke a gyermekvédelemről kérdezi a miniszterjelöltet. Elegendő-e a meglévő szabályozás módosítása, vagy egy teljesen új gyermekvédelmi törvényre van szükség?
Kőszegit a parlamentbe csak néhány hétre beülő Orbán Balázs kérdései követik. Orbán először sok sikert kívánt az esélyegyenlőség és akadálymenetesítés és a gyermekvédelem terén megfogalmazott célokhoz. Kacifántosan megfogalmazott kérdései: 1.) a szegénységgel kapcsolatos tervezési feladatokhoz milyen statisztikákat használat, elfogadhatónak tartják-e az Eurostat vonatkozó adatait? (Orbán szerint ezek az adatok nem támasztják alá a Kátai expozéjában elhangzottakat.) 2.) Közfoglalkoztatás: foglalkoztatás vagy segélyezésalapú rendszert akarnak? 3.)Hajlandó-e küzdeni azért, hogy a családi adócsökkentési program megmaradjon, honnan lesz ennek pénzügyi fedezete? 4.) Az idő lejárt, de azért a genderérzékenyítésre még rákérdez.
hogy „miben sérült az igazságszolgáltatás rendszere”, mert ő egy ilyen esetet sem tud mondani.
Amíg várunk Görög Márta válaszára (először meghallgatja az összes kérdést), addig mindenki gondolkodhat azon, eszébe jut-e olyan példa, ami a volt igazságügyi miniszter figyelmét elkerülte.
Tarr szerint ebből az állapotból próbál magához térni most az ország. Szerinte ebben a kultúrának kulcsszerepe van, ezért egyfajta „helyreállítási minisztériumként” is tekintene a kulturális kormányzásra. Célja, hogy az alkotók és a kulturális hozzáférés felszabadításával segítse a társadalmi önismeretet és az ébredést. Hangsúlyozta: a kultúra nem a hatalom szolgálója, hanem a társadalom önismeretének egyik legfontosabb terepe.
Programjának első pillére az autonómia helyreállítása, a második az átlátható finanszírozás – többek között szakmai zsűrikkel és nyilvános indoklással –, a harmadik pedig a társadalmi hozzáférés megerősítése. Szerinte a kultúrának jelen kell lennie a falvakban, a könyvtárakban, a független műhelyekben és az online terekben is.
Konkrét intézkedéseket is felsorolt. Megszüntetnék a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot, és visszaadnák az intézmények autonómiáját, a szükséges változásokat pedig az érintettekkel folytatott párbeszéd során alakítanák ki. Megkezdenék az Iparművészeti Múzeum rekonstrukcióját, és világos protokollt vezetnének be a közgyűjteményi tárgyak kölcsönzésére. Emellett önálló országos műemlékvédelmi intézményt hoznának létre, helyreállítva az ellenőrzési rendszert is.
Átvilágítanák az NKA működését és a vitatott forráselosztásokat, beleértve az elosztási mechanizmusokat, a létrejött produkciókat és az elszámolásokat is. Rendeznék a Nemzeti Fimintézet helyzetét, a színházi területen pedig újraindítanák a szakmai párbeszédet, átlátható vezetői pályázati rendszert vezetnének be, valamint kiszámítható támogatást biztosítanának a független társulatoknak.
A művészeti oktatás autonómiáját helyreállítanák, emellett átlátható ösztöndíjrendszert hoznának létre a középgenerációs alkotók és szerzők számára. Nemzeti olvasóprogramot indítanának, ami élményalapon támogatná az olvasást, és a könyvtárak rendszerét is megerősítenék. Támogatnák a magyar művészet nemzetközi megjelenését is.
Beszélt a közmédia átalakításáról is. Azt mondta, azonnali hatállyal véget vetnének annak a „pusztításnak”, ami szerinte az elmúlt 16 évben zajlott: megszüntetnék a háborús riogatást, a valótlanságok terjesztését és a propagandát. Beszéde végén hangsúlyozta: a kultúrának ismét közös társadalmi üggyé kell válnia, olyan közös térré, ami sokszínű, szabad és mindenki számára hozzáférhető.
Görög Márta azzal kezdi, hogy gratulál mindenkinek a megválasztásához és sok sikert kívánt a következő 4 évre.
Majd bemutatkozik, eddigi szakmai pályafutását ismerteti (itt írtunk róla, hogyan lett ő a miniszterjelölt).
Egy koherens jogrendszer kiépítését és fenntartását nevezi fő feladatának.
Az igazságügyi minisztérium hivatása a társadalom szolgálata - fogalmaz.
Elsődleges célkitűzése a társadalom valamennyi tagjának védelme, a jogrendszerbe vetett bizalom visszaállítása.
A jogállam helyreállítása is célkitűzései közé tartozik, ahogy az is, hogy Magyarországot visszaterelje a „közös európai jogi kultúrába”.
3 pilléres szerkezetet ismertet:
Görög arról beszél, hogy kiüresedett a fékek és ellensúlyok rendszere, az országgyűlés szerepe meggyengült, az állami intézmények jelentős része elvesztette hitelességét.
Legfontosabb feladatai közt említi
Zéró toleranciát hirdet a korrupcióval szemben, ennek keretében említette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítását és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás kereteinek kidolgozását, és egyéb lépéseket a közvagyon védelmében.
Radikálisan korlátozni fogja az igazságügyi minisztérium általi megfigyelési kört, és azt a nyomozati, bírói körbe helyezi vissza.
„A hatalom birtokosai sohasem állhatnak a jog felett” - mondja Görög Márta.
A közgyűjteményi rendszer és általában a magyar kulturális intézményrendszer tudatos leépítéséről beszélt, külön kiemelve a múzeumok, köztük az Iparművészeti Múzeum helyzetét.
„Műemlékeket lebontottak, mert jakuzzit kellett építeni helyére.”
Tarr szerint a leglátványosabb pusztítás a műemlékvédelem területén történt, ennek egyik legismertebb példájaként a Diósgyőri vár átépítését említette. Úgy fogalmazott: az NKA körüli ügy csak a jéghegy csúcsát jelentik, valójában hosszú évek óta tudatosan és folyamatosan magánosították a kulturális finanszírozást. Tarr megismételte korábbi ígéretét: átvilágítják a teljes NKA hálozátot. (A választás után kiderült, hogy a kampányidőszakhoz közeledve az NKA-hoz tartozó Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma több mint 17 milliárd forintot szórt ki, sok esetben Fidesz-közeli szereplőknek, kormányközeli celebeknek és egyesületeknek.)
A filmiparban kiszámíthatatlanná tették a támogatási rendszert, miközben megszülettek az úgynevezett kurzusfilmek, amelyek sokszor még fizetett nézők mellett is alig érdekeltek bárkit. Ezzel párhuzamosan a független magyar produkciók nemzetközi díjakat nyertek. A színházi szakma szerinte kettészakadt, a vezetői kinevezések átpolitizálódtak, miközben a művészeti oktatást is súlyos károk érték, itt az SZFE ügye mellett számos más területen is problémákról beszélt.
Kitért a vidéki közművelődési intézmények helyzetére is: szerinte a forráshiány és a politikai ideológia által vezérelt kulturális elvárások pusztították el ezeket, valamint a közösségi tereket. Ennek következményeként a fiatalok egyre kevésbé találnak helyet a találkozásra, az olvasáskultúra pedig folyamatosan hanyatlik.
A kormányhivatalok működése az állami hitelesség kérdése. Az e-közigazgatás, a nyilvántartások egyszerűsítése és a területi ügyintézés minősége kulcskérdés, mondta az ötödik nagy területről, az igazgatásról.
A hatodik területnek a helyi turizmust nevezi. Országos stratégiai kell, a Magyar Turizmus Zrt. ne csak koordináljon, hanem legyen fejlesztéspolitikai szereplő is.
Beszéde végén Lőrincz Viktória világos felelősségi köröket, monitoringot ígért, valamint azt, hogy lesz következménye annak, hogy ha valaki a közpénzt önös célokra fordítja.
ezt Máthé Zsuzsanna (a bizottság fideszes elnöke) nem díjazta, mindenkit felszólított, hogy ettől tartózkodjon, elvégre ez mégiscsak egy meghallgatás.
Jönnek a kérdések: Szijjártó Gábor (Tisza) arról kérdezi, hogyan szeretne javítani az otthonellátáson és a szociális otthonok helyzetén. Szekeres Pál (Fidesz) a fogyatékosságügyi államtitkárság jövőjéről, a civilekkel való együttműködésről és a kormányzattal való koordinációról, a fogyatékkal élők foglalkoztatásáról, a nemzetközi egyezményeknek való megfelelésről kérdezi, de azt is kéri Kátai-Némethtől, hogy ossza meg, milyen területeken kívánja folytatni a Fidesz-kormány által megkezdett munkáját. Szekeres arról beszél, hogy Kátaival szemben ugyanazok az elvárások, mint egy ép emberrel szemben, ennek kapcsán konstruktív együttműködéséről biztosítja. (Szekeres maga is fogyatékossággal él.)
A kistelepülések kérdése a negyedik terület, amiről Lőrincz Viktória beszél, központjában az Okosfalu programmal. A kulcsszó nem digitalizáció, hanem a helyi együttműködés, az innováció. Szerinte ez a következő évek egyik zászlóshajó projektje lehet, ami valódi helyi autonómiát adhat. 2028 után az Okosfalu program a helyi fejlesztéspolitika egyik alapja lesz.
Beszél a Szent István programról is, amit biztosítja, hogy 10 falu évente 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet kapjon, aminek a felhasználásáról helyben dönt a közösség.
A Herman Ottó Intézetet többször is említi expozéjában, azt a vidékfejlesztés kulcsintézményének nevezve.
Az elmúlt években sok önkormányzat érezhette, hogy sorsának nem alakítója, a polgármester csak pályázik, de nem dönt, csak a végrehajtás felelősségébe vonják be. Kiszámítható finanszírozás és tervezhetőség kell. Nem lehet egy országot úgy fejleszteni, hogy a települések fele bizalmatlan saját kormányával szemben.
Csökkenteni kell az egyedi döntéseket, amik politikai töltetűek lehetnek. Felül akarják vizsgálni az önkormányzatoktól elvont feladatköröket és intézményrendszert. Az önkormányzati finanszírozási rendszer reformja az első időszak egyik legfontosabb feladata lesz.
A migránsokkal való riogatással párhuzamosan az Orbán-kormány rengeteg gazdasági migránst engedett be az országba. 2026. június 1-től a Tisza megtiltja az unión kívüli gazdasági migránsok bevándorlását, hogy ne tudják leszorítani a béreket és kiszorítani a munkaerőt a piacról.
A magyar munkaerőt kell támogatni. A magyar munkavállalók egészségével sem törődtek Orbánbék (lásd gödi akksigyár), a gyárakat-üzemeket ellenőrizni kell, amíg nem tartják be a munkáltatói és környezetvédelmi szabályokat, nem kaphatnak működési engedélyt. Kormány-munkáltató-szakszervezetek közti egyeztetést erősíteni kell.
A közfoglalkoztatást megreformált formában tartják meg, a cél az, hogy mielőbb visszatérhessenek az elsődleges munkaerőpiacra.
„A kultúrával kezdődött, majd terjedt át mindenhova az a leuraló politika, ami a Fideszt jellemezte” – mondta a művelődési bizottság meghallgatásán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt. Szerinte az elmék leuralása 2010-ben, a médiatörvény átalakításával kezdődött.
Azt mondta a Fidesz sosem egy közös nemzeti térként kezelte a kultúrát, hanem a gazdasági zsákmányszerzés eszközeként, az ideológiai reprezentáció terepeként. Az autonómia helyére a lojalitás és a központosítás, a sokszínűség helyére a kultúrharcos logika került. Ezzel szemben a Tisza kultúrpolitikájának állítása egyértemű: vissza kell adni azt a szakmai közösségeknek, a helyi közösségéknek, a közönségnek.
„Mi kultúrharc helyett kultúrbékét szeretnénk vívni”
– mondta Tarr, hozzátéve, hogy nem a politikai bosszú, hanem a szakmai helyreállítás lesz a program.
Budapest az ország gazdasági motorja, közlekedési központja és nemzetközi arca. A közszolgáltatásokban, közlekedésben és számos más stratégiai területen hosszú távú együttműködés kell a kormány és főváros, valamint az agglomerációs települések között. Legyen Budapest-törvény kiszámítható partnerséggel, tervezhető finanszírozással és pontos feladatleírással. Az egész országra jellemző, hogy egy-egy nagyobb város és az azt körülvevő vidék nem egymás ellenfelei, hanem egymás partnerei.
A Tisza még tanévkezdés előtt megkezdi a rászoruló gyermekeknek a tanévkezdési támogatás folyósítását.
Az esélyegyenlőség terén a nők politikai és közéleti szerepvállalását is erősíteni szeretnék. Az egyszülős családoknál is figyleni kell az esélyegyenlőségre.
Létrehozzák az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét.
Az uniós bizottság azt javasolta, hogy a jövőbeni források minimum 10 százalékát vidékre fordítsák a tagállamok, miközben a vidéki lakosság aránya 30 százalék körül van. Nem adminisztratív, hanem stratégiai döntés az integrált fejlesztéspolitika 2028-tól.