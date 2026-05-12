Vitézy Dávid: Amit tegnap a Várban láttunk Magyar Péterrel, teljesen megdöbbentett

POLITIKA

„Néha azt gondolom, hogy már nem tud meglepni a magyar állam eddigi működése, de amit tegnap este a Várban láttunk Magyar Péterrel, teljesen megdöbbentett” - íja Vitézy Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter.

Magyarország miniszterelnöke a hétfői nyilvános Karmelita-bejárás után éjszaka közzétett néhány fotót a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium és a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda épületeiből is. Kedden az utóbbiról egy videót is megosztottak.

Vitézy Dávid a keddi Facebook-bejegyzésében közzétett két képet. Az egyiken a Miniszterelnöki Kabinetiroda exkluzív tetőterasza és az oda vezető lépcső látható. A vadiúj épület „2021 és 2025 között épült fel, a 80 éve elbontott Vöröskereszt-székház homlokzatát idézve, luxusszállodákat megszégyenítő kivitelben” - írja Vitézy.

A másik képen a Belügyminisztérium egyik tárgyalója látható a Szentháromság téren. Ez sem eredeti műemlék: a teljes homlokzat új építésű, 2018 és 2022 között készült el.

„Sok százmilliárd forint ment el egy olyan álomra, amiről soha senki nem kérdezte meg a magyar embereket: hogy a kormányzás központját a Budai Várba költöztessék fel. Miközben a közszolgáltatások folyamatosan romlottak, a leköszönő rendszer építéspolitikájának egyetlen valódi prioritása maradt: a Horthy-korszak díszleteinek újjáépítése vasbetonból, kívül ál-műemléki formában, belül pedig olyan nagyzolással, amit egy svájci minisztériumban is nehéz lenne elképzelni” - írja Vitézy.

POLITIKA pintér sándor miniszterelnöki kabinetiroda közlekedési és beruházási miniszter budai vár horthy-korszak Rogán Antal giccs magyar péter építéspolitika vitézy dávid belügyminisztérium szentháromság tér karmelita kolostor magyar állam
Kapcsolódó cikkek

Magyar Péter megmutatta, milyen belülről a Karmelita, „a gyűlöletpolitika, a megosztás és a lopás szimbóluma”

Tárlatvezetést tart a Karmelitában, Hunyadi Mátyás halotti pajzsát és iratmegsemmisítőt is talált az élő adás során.

Székely Sarolta
POLITIKA

Magyar Péter: Még jó, hogy Rogán Antal „parasztgyerek és ezért nem tudott urizálni”. Mi lett volna, ha tudott volna?

Így néz ki Rogán Antal exminisztériumának épülete belülről az új miniszterelnök videója szerint.

Gazda Albert
POLITIKA