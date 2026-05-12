Vitézy Dávid is megcsinálta Orbánék négy évvel ezelőtti szelfijét a miniszterjáraton

Miután az új miniszterek átvették a kinevezési okmányaikat a Sándor-palotában Sulyok Tamástól – akivel azután közös fotóra sem álltak be –, a Parlamentbe mentek, hogy letegyék a miniszteri esküjüket. A közös buszozásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter osztott meg egy szelfit:

Ahogy a Telex észrevette, Vitézy ezzel gyakorlatilag lemásolta a négy évvel ezelőtti csoportképet, amin a kinevezésük után szintén közösen kisbuszozó fideszes miniszterek voltak (bár azon a képen Orbán Viktor rajta volt, a mostanin Magyar Péter nem).