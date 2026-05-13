Két éve tudott legutóbb ekkorát nőni a hazai járműgyártás, miközben az akkugyárak teljesítménye harmadával lett jobb az előző évinél

Nem túlzás azt állítani, hogy meglepően jó adat érkezett a hazai ipar márciusi teljesítményéről. Ahogy azt az első becsléskor, egy héttel ezelőtt már megírtuk, három éve nem látott jó formában volt az ágazat. A második becslés is megerősítette ezeket a számokat, vagyis a nyers adatok szerint 6,7 százalékkal növekedett előző év azonos időszakához képest az ágazat teljesítménye, míg szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 3,7 százalékos volt a növekedés mértéke.

Most azonban már a részletek is kiderültek, ami szerint a magyar gazdaság húzóágazata, a járműgyártás már érdemben hozzá tudott járulni a kedvező összteljesítményhez, hiszen 3,7 százalékkal nőtt a teljesítmény előző év azonos időszakához mérten. Ennél nagyobb növekedésre legutóbb 2024 áprilisában, vagyis majdnem kereken két éve volt utoljára példa.

Kirobbanó formát mutat a leköszönt Orbán-kormány csodafegyverének szánt akkugyártás is: sorban negyedik hónapja nő igazán látványos mértékben, márciusban már 34 százalékkal volt jobb a teljesítménye, mint egy évvel ezelőtt. Igaz, ebben nagy szerepet játszik a bázishatás is, egy évvel ezelőtt ugyanis a gödör alján volt az ágazat teljesítménye.

Ezek mellett más nagyobb súllyal szereplő ágazatok is szép teljesítményt nyújtottak márciusban, hiszen 22 százalékkal nőtt a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása ágazat teljesítménye, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásánál pedig 9,2 százalékos volt a növekedés mértéke.

Az abszolút optimizmusra ad okot, hogy jelentősen nőnek a rendelések az ágazatban: új rendelések állománya 11,6 százalékkal volt nagyobb most, mint 2025 márciusához mérten. Az új belföldi rendelések 18,1, az új exportrendelések 10,6 százalékkal emelkedtek. Az összes rendelésállomány március végén 26 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.