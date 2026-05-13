Nagy János valójában Orbánnak üzent az aláhúzott bibliai idézettel: leghűbb bizalmasa szerint volt főnöke megtébolyodott a hatalomtól, de ha megbánja, még vissza is térhet

Nagy János államtitkár érkezik a Fidesz eredményvárójára a Bálnába Fotó: Németh Dániel/444

Mi történt?

Sokaknak feltűnhetett az a fura epizód Magyar Péter Karmelita-beli élőzéséből, amikor a miniszterelnök az exkolostor bejárása közben, egy üres kis irodában talált egy nyitott Bibliát egy íróasztalon. „Nézzük meg, hogy hol volt kinyitva a Biblia!” - mondja Magyar. A Bibliában, mit tesz isten, pont alá van húzva egy passzus. Magyar hangosan felolvassa: „Hadd tudják meg az élők, hogy az emberek királyságán a Felséges uralkodik: annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorból is trónra emelhet valakit.“ Magyar kurta ajakbiggyesztéssel nyugtázza az idézezet, majd talál egy frissen vásárolt iratmegsemmisítőt.

Mi volt a közvetlen reakció?

A jelenetet (ami 19:25 táján kezdődik) sokan megrendezettnek gondolták, hiszen hogy találna valaki csak úgy egy célzatosan nyitva hagyott Bibliát benne aláhúzott idézettel, majd közvetlen utána egy frissen vásárolt iratmegsemmisítőt? Volt, aki máris rogáni manipulációval vádolta meg az épp hogy beiktatott miniszterelnököt.

Mi volt az első fordulat?

Gyorsan kiderült, hogy a jelenet nem volt megrendezett. Mielőtt a hisztérikus kommentelők élve eltemették volna Magyar Pétert, a Mandiner hasábjain jelentkezett Nagy János fideszes exállamtitkár: ő hagyta ott a Bibliát, ő húzta alá és igen, üzenni akart vele. Hogy mit? A Mandiner szerint „valamilyen üzenetet szeretett volna hagyni az új kormánynak és annak fejének. Ekkor jutott eszébe ez a passzus, amelyben a Szentírás alázatosságra int.”

Mire utalnak a felszínes jelek?

Arra, hogy Nagy tényleg Magyarnak üzent. Május 10-én, az új miniszterelnök eskütételének másnapján Nagy ugyanezt az idézetet már kitette a Facebookjára.

De miért gondolja a 444 teológiai rovata, hogy Nagy valójában mégsem Magyarnak üzent?

Az idézet megértéséhez ismerni kell a bibliai sztorit, amiben a kiemelt mondat szerepel. Dániel könyve igen szórakoztató olvasmány egyben a gonzo irodalom egyik legkorábbi emléke, őszintén ajánlom mindenkinek! Magát a mondatot, amit Magyar hangosan felolvasott, egy dühöngő angyal mondja Nebukadneccar babiloni királynak, akit régebben inkább Nabukodonozornak hívtak, de Nabukkó és Nabú-kudurri-uszur néven is ismert. A sztorija pedig a következő.

Nabukodonozor megostromolta Jeruzsálemet, ahonnan vásárfiának nem aranyat vagy áthatolhatatlan légvédelmi rakétarendszert vitt haza az udvarába, hanem 3 zsidó ifjút, köztük a kor Radnai Márkjának számító Dánielt és az első demóit háromhúros lanton pöcögtető Azahriah-t.

Dániel érdekes ifjú volt: nemcsak istentelenül jól nézett ki, de ő volt a történelem első lejegyzett vegetáriánusa is. Miután Nabukodonozor 3 boybandesen jóképű barátjával együtt elrabolta a legyőzött Jeruzsálemből és az udvarába hurcoltatta, a dilinyós király korszerű, proteinben gazdag diétára akarta fogni a zsidó csávókat, hogy azok még szexibben nézzenek ki. A meggyőződéses schwábista Dániel azonban nem hitt az állati fehérjékben és fogadást ajánlott a király udvarmesterének, Benke Laci bácsinak: engedje meg nekik, hogy 10 napig ne a cupákokban gazdag babilóni diétát tolják, hanem kizárólag zöldségféléket és vizet fogyasszanak. És láss csodát! Ahogy az írás mondja, „Tíz nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék, és bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik.” De a magát dagadtra répázó zsidó anti-Schwáb Richárd sztorija igazából mellékszál. A lényeg az, hogy Naukodonozor teljesen rácsavarodott a hatalomra, amibe olyan szinten őrült bele, mint egy Pócs János nevű férfi jó ötezer évvel később: ő azonban nem 1 cigányt, hanem 3 zsidót dobott a jól bedurrantott kemencébe, pusztán amiatt, mert nem voltak hajlandók imádni egy arany szobrot.

Bár az máig vitatott, hogy az őrült babiloni királyok és a slimfit zsidók sztoriját legyező Dániel könyvének maga a címszereplő-e a szerzője, ennek az epizódnak a címét nagyon gyanús, hogy Márki-Zay Péter írta, az ugyanis így hangzik:

„Három férfi a tüzes kemencében”

A dilinyós babiloni király nem kék óriásplakátokkal gurigázott. Amikor egyszer fura álmot látott, fogta magát és kivégeztetett minden bölcset, aki nem tudta kitalálni, hogy mit álmodott, annak ellenére, hogy senkinek sem árulta el az álmát. Az eredmény? Kinyíratott minden bölcset, minipánikot kiváltva a babiloni bölcsészkarokon. Dániel azonban kitalálta az álmát, amiért azonnal kinevezték Pest megyei főispánnak. Pedig igazából csalt, hiszen maga az Úristen súgott neki.

Így érünk el a Nagy János-féle sztorihoz. Nabukodonozor megint álmot látott. Egy égig érő óriási fát, amiről a világ állatai táplálkoztak. Ám jött egy építési vállalkozó stílusában köcsögösködő angyal és seccpecc kivágatta. Sőt azt is elrendelte, hogy a földben hagyott tuskóját bilincseljék meg vas- és rézbilincssel és hagyják úgy hét évig. Miután kiadta a holdkóros utasításait, az angyal kimondta azt az idézetet, amit Nagy aláhúzott Magyarnak:

„Hadd tudják meg az élők, hogy az emberek királyságán a Felséges uralkodik: annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorból is trónra emelhet valakit."

Dániel ezt az álmot is megfejtette: a marha nagy fa maga a király, akit a dühöngő angyal kamu dicsekvésére rácáfolva nem az angyalok ítéltek kivágásra, hanem maga az Isten. A kivágás pedig azt jelenti, hogy a nagyképűvé és gonosszá lett, a szegényekkel durván bánó király elveszíti a hatalmát. De a leláncolt tuskós sztori reményt adhat neki. Nem, nem valami komolyabb varázsgombaszállítmány érkezésére utalt az angyal a szürreális tuskózással, hanem arra, hogy a bukott királyt 7 évre száműzik az emberek közül. Hét évig réti füvet kell legelnie, aztán ha eléggé megtört ahhoz, hogy nyilvánosan beismerje, hogy nem ő fingta a passzátszelet, hanem az Isten, visszatérhet a hatalomba.

Slimfit Dániel jelezte ugyan, hogy ha felhagy a szemétkedéssel, megúszhatja a bukást, de a dölyfös Nabukodonozornak eszébe sem jutott ilyesmi. 12 hónap múlva aztán a palotája Dunára néző erkélyén óbégatott éppen, miután istentelenül beoroszlánvéreztek Vida Joe-val, hogy mekkora májer, amikor az Úr megunta, megbuktatta, aztán tényleg 7 évnyi legelészéssel büntette. Miközben Dánielről szoláriumcsövet és 40 százalékos áfonyatartalmú granolát neveztek el, Nabukodonoznak olyan hosszú szőre nőtt, mint a sas tolla, a körme szintén akkorára nőtt, mint a sasé és már csak egy józsefvárosi uzsorás és egy fradista rendőrspicli barátkozott vele. De amint hajlandó volt visszavenni az arcából, újra felülhetett a trónjára.

Mivel Magyar Péter még egy percig sem uralkodott, ennek következtében sem sanyargatni, sem megbukni nem volt alkalma, Nagy üzenete csakis Orbán Viktornak szólhat. Nem lehet könnyű helyzetben a Biblia gyanánt a Vadhajtásokat lapozgató, úgynevezett patrióta oldal, ha már egymás között is ez a body shaming megy, a hosszú szőrrel meg a karmokkal. De ha Orbán megpróbálja optimistán nézni, eddigi fegyverhordozója nemcsak arra utal, hogy megtébolyodott a hatalomtól, minősíthetetlenül bánt a szegényekkel és aranyszobrot imádott, hanem arra is, hogy két ciklus múlva visszatérhet a hatalomba.

És szerintem még Nagy János a legoptimistább fideszes momentán!