Sulyok Tamás is megszólalt a Kárpátalját ért OROSZ támadás ügyében, és most nem törölte a posztjából az orosz szót

POLITIKA

„Az eddigi legnagyobb kiterjedésű, egészen Ungvárig érő orosz dróntámadás érte Kárpátalját. Személyi sérülésről nincs információnk. Imádkozom a kárpátaljaiakért! Elítélem a támadást, mindent meg kell tenni azért, hogy a háború végre véget érjen!”

– írta a kellemetlen napokat élő államfő, Sulyok Tamás a Facebook-oldalán a Kárpátalját érő támadás kapcsán. Az orosz szó rendkívül bátor, és az elmúlt évek alapján szokatlan használatát tapasztalhattuk több fideszes politikus, például a frakciót vezető Gulyás Gergely részéről is. Hasonlóan reagált Gulyás volt helyettese, a lista végéről a Parlamentbe beültetett Panyi Miklós is. (A meglepetések sora azért véges, Szijjártó Péter például nem tett közzé hasonló elítélő posztot.)

Az államfő egyébként a Munkácsot ért, 2025 augusztusi rakétatámadásról szóló posztjában is hasonlót írt, igaz, akkor 58 perccel később az orosz szót eltávolította a bejegyzésből:

Fotó: Sulyok Tamás Facebook-oldala
POLITIKA orosz dróntámadás gulyás gergely sulyok tamás munkács Szijjártó Péter panyi miklós kárpátalja ungvár
