Ellenzékben a Fidesz: Gulyás Gergely leírta, hogy OROSZ támadás érte Ukrajnát

Az ellenzékben lévő Fidesz frakcióvezetője, Gulyás Gergely elítéli és elfogadhatatlannak tartja a Kárpátalját ért OROSZ (!) támadást.

Ez azért különös, mert amíg a Fidesz kormányzott, akkor ódzkodtak leírni az orosz szót. Szijjártó Péter akkori külügyminiszter például így trükközött egy augusztusi bejegyzésében, amikor az oroszok szintén Kárpátalját lőtték:

Kellett hozzá egy fél nap, hogy Orbán leírja azt, mit Szijjártó nem mert: orosz rakétámadás érte Munkácsot.

Sulyok Tamás jelenleg is köztársasági elnök pedig odáig ment, hogy bár először leírta, hogy orosz rakétatámadás érte Kárpátalját, később módosították a bejegyzést, így kikerült belőle az orosz szó.