Ellenzékben a Fidesz: Gulyás Gergely leírta, hogy OROSZ támadás érte Ukrajnát

Az ellenzékben lévő Fidesz frakcióvezetője, Gulyás Gergely elítéli és elfogadhatatlannak tartja a Kárpátalját ért OROSZ (!) támadást.
Ez azért különös, mert amíg a Fidesz kormányzott, akkor ódzkodtak leírni az orosz szót. Szijjártó Péter akkori külügyminiszter például így trükközött egy augusztusi bejegyzésében, amikor az oroszok szintén Kárpátalját lőtték:
Kellett hozzá egy fél nap, hogy Orbán leírja azt, mit Szijjártó nem mert: orosz rakétámadás érte Munkácsot.
Sulyok Tamás jelenleg is köztársasági elnök pedig odáig ment, hogy bár először leírta, hogy orosz rakétatámadás érte Kárpátalját, később módosították a bejegyzést, így kikerült belőle az orosz szó.
A Munkácstól harminc kilométerre fekvő Szolyva közelében nagy a tűz, energetikai infrastruktúrát érhetett találat. Több kárpátaljai település felé most is drónok tartanak.
Sulyok Tamástól megkérdeztük, miért szedte ki a posztjából az orosz szót, amire azt a választ kaptuk, hogy inkább a köztársasági elnök megnyilatkozásának „lényegére és valódi szándékára” figyeljünk.
Annyi maradt, hogy rakétatámadás.