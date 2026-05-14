Megszabadulna Szöllősi Györgytől a Magyar Sportújságírók Szövetsége

A Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) több mint ötven tagja bizalmatlansági indítványban kezdeményezte az összes elnökségi tag felmentését a tisztségéből, az aláírók felszólították Szöllősi György elnököt, hogy mihamarabb, de legkésőbb a szervezet alapszabályában foglalt hatvan napon belül hívja össze a rendkívüli közgyűlést.

Szöllősi György és Mészáros Lőrinc a felcsúti stadionban Fotó: Tessely Zoltán/Facebook

Szöllősi György nem csak a szervezet elnöke, de emellett ő az államosított Nemzeti Sport főszerkesztője, aki a külügyminisztérium pénzén járta a világot a magyar futball és a Puskás-ügyek rendkívüli és meghatalmazott nagyköveteként. Minderre 12 millió forintot költött a magyar állam. A Nemzeti Sport főszerkesztői posztját 2016 óta betöltő Szöllősi Györgyöt 2015-ben választották az MSÚSZ elnökének. Pár évvel később a kormány 100 millió forinttal tömte ki a szervezetet.

Most a Magyar Sportújságírók Szövetségének több mint 50 tagja értékeli úgy, hogy az elmúlt években súlyosan sérült a sportújságíró szakma integritása, romlott a sportújságírás megítélése, miközben valódi érdekvédelmet az MSÚSZ nem tanúsított. „Elutasítjuk a választási kampány alatt tanúsított politikailag elkötelezett, a szervezet alapszabályába foglalt függetlenségét sértő tevékenységet" - írták a csütörtöki közleményükben, ami szerint „az elmúlt években tapasztalt politikai nyomástól való félelem” az április 12-i választás után is áthatja a sportmédiát.

Az indoklás szerint sérti az alapszabályt és összeegyeztethetetlen a benne foglalt célokkal, feladatokkal, hogy a tagok az MSÚSZ központi e-mail-címéről április 10-én politikai tartalmú levelet kaptak Orbán Viktortól, illetve politikai állásfoglalás volt a Petíció a sport jövőjéért aláírása is a szervezet, ezzel tagjai nevében.

Az aláírók kifogásolták még az MSÚSZ működésének transzparenciáját, illetve hogy a szövetség nem kezelte a sportszervezetek, sportolói menedzsmentek és az újságírók közti nézeteltéréseket, így előfordult, hogy teljes szerkesztőségeket tiltottak ki rendezvényekről, bizonyos klubok összes eseményéről, ami az újságírók, a sportolók és a szurkolók érdekeivel egyaránt ellentétes volt. (MTI)