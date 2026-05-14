Őrizetbe vették Andrij Jermakot, az ukrán elnöki hivatal milliárdos pénzmosással gyanúsított exvezetőjét, Zelenszkij korábbi bizalmasát

Az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság (VAKSZ) hatvan napra őrizetbe vette Andrij Jermakot, az elnöki hivatal korrupcióval gyanúsított volt vezetőjét csütörtökön Kijevben – írta meg az MTI. A bíróság 140 millió hrivnya – mintegy 970 millió forint – óvadékot állapított meg, mire Jermak közölte, nincs ennyi pénze, de a barátai segítenek neki kifizetni.

Andrij Jermak Zelenszkij mellett egy varsói tárgyaláson Fotó: SERGEI GAPON/AFP

A volt hivatalvezetőt hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki az ukrán Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) nyomozói. Azzal gyanúsították, hogy egy szervezett csoport tagja volt, amely 460 millió hrivnya (4,3 milliárd forint) tisztára mosásában vett részt egy Kijev melletti luxusingatlan-fejlesztési projekten keresztül.

Jermak alaptalannak nevezte a gyanút, és azt mondta, ügye összefüggésben áll a „bűnüldöző szervekre gyakorolt nyilvános nyomással”. Hozzátette: „Az elmúlt hónapokban példátlan nyilvános nyomás nehezedett a bűnüldöző szervekre azzal a követeléssel, hogy velem szemben konkrét eljárási döntéseket hozzanak.” Médiakampányoktól és politikai nyilatkozatoktól mentes, független eljárást szeretne.

Jermak 2020 februárjától 2025 végéig vezette az elnöki hivatalt, Zelenszkij után az ország második legbefolyásosabb emberének, az elnök bizalmasának tartották. Azután mondott le, hogy a korrupcióellenes hatóságok razziát tartottak nála. A tavaly novemberben kirobbant korrupciós botrányban más Zelenszkijhez közeli figurák is feltűntek.