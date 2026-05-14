Szijjártóék pár nappal a választások előtt még súlyos milliárdokat szórtak ki

A Szijjártó-féle Külgazdasági és Külügyminisztérium nem sokkal a választások előtt, márciusban közel 8 milliárd forintos, 21,9 millió eurós keretszerződést kötött négy évre a Mega-Logistic Beruházási és Üzemeltetési Zrt.-vel, írja a Telex a hozzá eljutott szerződés alapján. Mivel a szerződés minősített beszerzés alapján jött létre, ezért a parlament nemzetbiztonsági bizottsága mentesítette a közbeszerzési eljárás alól. A lap megjegyzi, hogy a magyar külképviseletek, rezidenciák karbantartásától a presztízsberuházások kivitelezéséig sok mindennel foglalkozó cég az első Orbán-kormány idején nyert el állami tendereket, de a cég igazán 2010 után erősödött meg, az elmúlt években pedig a Szijjártó Péter vezette külügyi tárca egyik legfontosabb beszállítójává vált.

A Telex kérdésére a cég azt válaszolta, hogy az új kormánynak joga van a szerződésben szabályozott feltételekkel megszüntetni azt, de eddig nem érkezett hozzájuk ilyen jellegű jognyilatkozat, megkeresés a megrendelő részéről. A cég egyébként a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalával is szerződésben áll január óta. A megállapodás 2029 végén járna le.

A külügy nyilvános szerződéslistája alapján a Magyar Hang pedig arról ír, hogy 76,5 milliárdot szórtak ki támogatások formájában. Például 6,2 milliárd forintot kapott indoklás nélküli adományként a Szijjártó helyettese által vezetett a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány. A Rókusfalvy Pál-féle Magyar Bormarketing Ügynökség pedig 2,7 milliárdot kapott. A Huniverzum kiállítás fenntartására pedig 2,18 milliárd forintot adtak a Hun-Ren Támogatott Kutatócsoportok Irodájának. A a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítványnak pedig félmilliárd jutott.