Véget ért a csődeljárás Homlok Zsolt cégénél

Több mint egy év után a bíróság befejezetté nyilvánította a Homlok Építő Zrt. ellen tavaly áprilisban elrendelt csődeljárást.

A „Homlok Építő Zrt. csődeljárás alatt” adós csődeljárásában az egyezséget jóváhagyta és a csődeljárást befejezetté nyilvánította,

így szól egészen pontosan a Szombathelyi Törvényszék végzése. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Homlokéknak sikerült megegyezniük a hitelezőkkel a fennálló tartozások törlesztéséről, így a zrt. nem fog automatikusan megszűnni. Mostantól az egyezségben foglaltak az irányadóak az adósra és a hitelezőkre nézve is. Egy ilyen egyezség során a hitelezők jellemzően vállalják, hogy elengedik a tartozás egy részét, belemennek a részletfizetésbe, és/vagy hosszabb fizetési határidőt engednek meg. Az adós azt vállalja, hogy az egyezségben foglaltak szerint teljesít.

Homlok Zsolt Fotó: Haladás VSE/Facebook

A Homlok Építő Zrt.-nél a kegyvesztett NER-lovag, Homlok Zsolt tavaly április elején kért csődvédelmet, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy további döntésig az adóst fizetési haladék illeti meg.

Homlok Zsoltnak akkor kezdett nagyon jól menni, amikor 2017-ben elvette Mészáros Lőrinc kisebbik lányát, de mióta elváltak, Homlokot az ág is húzza: kitették Mészáros projektjeiből, a Gazdasági Versenyhivatal is eljárást indított ellene, majd csődvédelmet kellett kérnie.

A Homlok Építő Zrt. most márciusban tette közzé a 2024-es évről szóló beszámolóját, holott annak határideje tavaly május vége lett volna. Ebből kiderült, hogy elvált emberként eltöltött teljes évében gazdaságilag mit is jelentett számára az, hogy kiesett a NER-pikszisből. A cég árbevétele a korábbi 8,3 milliárdról 1,4 milliárdra zuhant. Ez történetének második legkisebb bevételét jelenti.

Részlet a Homlok Zrt. éves beszámolójából

Ezzel párhuzamosan a költségek is visszaestek valamennyire, de végeredményben 1,3 milliárdos veszteséget kellett elkönyvelnie a cégnek. Ennek oka, hogy egyéb ráfordításként 1,2 milliárd forintot számolt el, ami a kiegészítő melléklet szerint a várható kötelezettségekre képzett céltartalék összege.

A cég adóssága is csökkent 2024-ben, 3,2 milliárdról 2,1 milliárd forintra, de a csődvédelem iránti kérelem ismeretében a csökkenés nem volt kellő mértékű. Volt bár akkor év végén 1,3 milliárd forint az előző évek gazdálkodásának eredményeit halmozó eredménytartalékban, de ebből nem fizetett osztalékot a cég.