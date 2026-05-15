21 Kutatóközpont: A fideszes szavazók több mint fele szerint is elszámoltatásra van szükség

A magyar társadalom döntő többsége szerint a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra, még a fideszes szavazók több mint fele is ezt várja. A választók háromnegyede most érdemi elszámoltatásra számít, közel negyedük szkeptikusan áll a kérdéshez – derült ki a 21 Kutatóközpont felméréséből, amit a Telex megrendelésére készítettek.

A felmérés szerint a magyar társadalom 84 százaléka szeretne elszámoltatást, és csak 13 százaléka gondolja úgy, hogy nincs szükség erre. Míg a Tisza Párt szavazóinak 97 százaléka támogatja az elszámoltatást, a Fidesz-szavazók megosztottak a kérdésben, de még az ő körükben is 52 százalék azoknak az aránya, akik elszámoltatásra várnak.

A válaszadók háromnegyede (75 százalék) valószínűnek tartja, hogy érdemi elszámoltatás várható a következő években, 23 százalék szkeptikusan áll a témához. A fideszesek többsége (53 százaléka) nem hisz az érdemi elszámoltatásban, de a 15 százalékuk nagyon valószínűnek tartja, hogy ez megtörténik a következő években. A Tisza szavazóinak 39 százaléka szerint nagyon, további 53 százalékuk szerint inkább valószínű, hogy érdemi elszámoltatásra számíthat a magyar nyilvánosság, és csak 7 százalékuk kételkedik ebben.